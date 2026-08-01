কাপ্তাই লেকে অবৈধ মাছ শিকারবিরোধী অভিযান, নৌকা ও ৩৩ হাজার বর্গফুট জাল জব্দ

রাঙামাটির কাপ্তাই লেকে অবৈধভাবে মাছ শিকারবিরোধী অভিযান চালিয়ে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা, দুটি সাধারণ কাঠের নৌকা এবং ৩৩ হাজার বর্গফুট জাল জব্দ করেছে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি)। শুক্রবার (৩১ জুলাই) বেলা ২টা থেকে রাত ১১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া এলাকায় কাপ্তাই লেকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিএফডিসি কাপ্তাই উপকেন্দ্রের উপব্যবস্থাপক মো. জসিম উদ্দিন। তিনি জানান, কাপ্তাই লেকের প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং অবৈধভাবে মাছ আহরণ বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
তিনি আরও জানান, অভিযানে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা, দুটি সাধারণ কাঠের নৌকা, ১৮ হাজার বর্গফুট সুতার জাল এবং ১৫ হাজার বর্গফুট কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা সামগ্রী বর্তমানে বিএফডিসির হেফাজতে রাখা হয়েছে।
বিএফডিসির এই কর্মকর্তা বলেন, কাপ্তাই লেকের মৎস্যসম্পদ রক্ষায় অবৈধ মাছ শিকারিদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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