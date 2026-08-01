Ajker Patrika
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সুনামগঞ্জ

কীর্তন থেকে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি 
কীর্তন থেকে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪
জগন্নাথপুর উপজেলার মইয়ার হাওরের বালুচর নামক এলাকায় উদ্ধার অভিযান চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে কীর্তন থেকে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা ডুবে চারজন নিখোঁজ হয়েছেন। শুক্রবার (৩১ জুলাই) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে জগন্নাথপুর উপজেলার মইয়ার হাওরের বালুচর নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ ব্যক্তিরা হলেন জগন্নাথপুর পৌরসভার পূর্ব ভবানীপুর এলাকার মৃত জগিন্দ্র দেব নাথের ছেলে হেমেন্দ্র দেব নাথ (৩০), একই এলাকার মৃত সুবল দেব নাথের ছেলে সত্যেন্দ্র নাথ সতী (৬৫), মৃত অনিল দেব নাথের দুই ছেলে অরুণ দেবনাথ (৪০) ও অধীর দেবনাথ (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীরা জানান, শুক্রবার রাত ৮টায় পূর্ব ভবানীপুর এলাকার ১০ জন নৌকায় পার্শ্ববর্তী ভরাউট এলাকায় হিন্দুধর্মীয় এক কীর্তন অনুষ্ঠানে যান। সেখান থেকে রাত সাড়ে ৩টার সময় ফেরার পথে মইয়ার হাওরের বালুচর নামক স্থানে নৌকাটি ডুবে যায়। নৌকায় থাকা ১০ জনের মধ্যে ছয়জন সাঁতার কেটে তীরে উঠলেও এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত চারজন নিখোঁজ রয়েছেন।

জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযানে শুরু করেছে।

বিষয়:

সুনামগঞ্জ সদরনিখোঁজসুনামগঞ্জদুর্ঘটনাজগন্নাথপুর
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