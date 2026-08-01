Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

টানেল মোড়ে দুর্ঘটনা: মারা গেছে গর্ভের সন্তান আইসিইউতে অচেতন মা

  • সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন নারী শ্রমিক।
  • কেইপিজেডের কারখানার কর্মী ছিলেন কাউসার।
কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
টানেল মোড়ে দুর্ঘটনা: মারা গেছে গর্ভের সন্তান আইসিইউতে অচেতন মা
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কর্ণফুলী টানেল মোড়ে নিয়ন্ত্রণহীন বাসের চাপায় গুরুতর আহত কাউসার আক্তার নামে এক নারীর গর্ভের সন্তান মারা গেছে। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে গতকাল ভোরে মৃত ছেলেসন্তানের জন্ম দেন তিনি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এই নারী শ্রমিক।

গতকাল দুপুরে উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের ঝিওরি গ্রামে নবজাতককে দাফন করা হয়। সন্তানকে মাটির নিচে শুইয়ে রেখেই কাউসার আক্তারের স্বামী মোহাম্মদ আরিফ আবার ছুটে যান হাসপাতালের আইসিইউর বাইরে। সেখানে অচেতন অবস্থায় রয়েছেন কাউসার।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার চাতরী চৌমুহনী বাজারের কর্ণফুলী টানেল মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারানো কেইপিজেডের একটি শ্রমিকবাহী বাসের ধাক্কায় ইফা শীল ও পলি দত্ত নামের দুই নারী শ্রমিক প্রাণ হারান। নিহত নারীরা সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন। ওই একই সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা কাউসার আক্তার।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় ৮ বছর ধরে কোরিয়ান ইপিজেডের (কেইপিজেড) একটি কারখানায় পোশাকশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন কাউসার আক্তার। তাঁর মো. রাফি (১০) ও তাবাসসুম (৫) নামের দুটি মেয়ে আছে। মায়ের আকস্মিক এই পরিণতিতে শিশু দুটি দিশেহারা।

কাউসারের শ্বশুর মো. নুরুন্নবী (৬০) বলেন, ‘দুর্ঘটনায় আমার পুত্রবধূর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। এখনো তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। ছোট মেয়ে তাবাসসুম কিছুক্ষণ পরপর কান্না করে মাকে খুঁজছে। পেটের সন্তান তো বাঁচানো গেল না, বউমা যেন সুস্থ হয়ে ফিরে আসে।’

বিষয়:

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