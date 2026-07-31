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টাঙ্গাইল

মির্জাপুরে দিনদুপুরে ডাকাতিকালে গণপিটুনিতে এক ডাকাতের মৃত্যু

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ২২: ০৪
মির্জাপুরে দিনদুপুরে ডাকাতিকালে গণপিটুনিতে এক ডাকাতের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে নির্মাণাধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘রোড অপারেশনাল ইউনিটে’ ডাকাতির চেষ্টাকালে জনতার হাতে ধরা পড়ে গণপিটুনিতে শুকুর আলী (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের উপজেলার জামুর্কী ইউনিয়নের কদিম ধল্যা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হন প্রতিষ্ঠানটির নিরাপত্তাকর্মী খোকন শেখ।

নিহত শুকুর আলী টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার নারিদা নগরবাড়ি গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে। তাঁর নামে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন।

পুলিশ ও এলাকাবাসীর ভাষ্য, কদিম ধল্যা এলাকায় ‘রোড অপারেশনাল ইউনিট’ প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণকাজ চলমান। দুপুরে ৬-৭ জনের একটি দল একটি পিকআপ নিয়ে সেখানে ডাকাতির চেষ্টা চালায়। নিরাপত্তাকর্মী খোকন শেখ বাধা দিলে তাঁকে পিটিয়ে এবং মাথায় আঘাত করে গুরুতর আহত করা হয়।

নিরাপত্তাকর্মীর আর্তচিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে দলের সদস্যরা পিকআপ নিয়ে পালিয়ে যায়। শুকুর আলী নামে একজন জনতার হাতে ধরা পড়েন। পরে গণপিটুনিতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আহত খোকন শেখকে উদ্ধার করে জামুর্কীর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ফরিদুল ইসলাম।

খবর পেয়ে মির্জাপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

মির্জাপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রমিজ রায়হান বলেন, নির্মাণাধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘রোড অপারেশনাল ইউনিটে’ ডাকাতির চেষ্টাকালে একজন ধরা পড়ে গণপিটুনিতে মারা গেছেন।

তবে মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘ডাকাতি নয়, মূলত চুরি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।’ তাঁর নামে বিভিন্ন থানায় একাধিক চুরির মামলা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

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