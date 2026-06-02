রাঙামাটিতে পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাঙামাটিতে সাজেদুল হক নামে পুলিশের এক সহকারী উপপরিদর্শকের (এএসআই) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১ জুন) দিবাগত রাতে জেলা শহরের তবলছড়ি পোস্ট অফিস কলোনির ভাড়া বাসা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এএসআই সাজেদুল হক রাঙামাটি সদর পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। পারিবারিক কলহের জেরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা পুলিশের।
খবর পেয়ে রাতে পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইকবাল হোছাইন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জসিম উদ্দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য রাঙামাটি সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।
পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব বলেন, পারিবারিক কলহে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে। মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
