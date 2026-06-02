খুলনায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
প্রতীকী ছবি

খুলনায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মো. রাশেদ কাজী (২০) নামে এক যুবককে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার নগরীর লবণচরা থানার স্কুলভিটা এলাকার স্কুলের সামনে তাঁর ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। পরে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত যুবক একই থানার কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা আনিসুর কাজীর ছেলে। তিনি খুলনার একটি প্রেসের কর্মচারী ছিলেন।

নিহতের বড় ভাই কাজী রাইসুল বলেন, ‘সকালে আমি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলাম। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর মাধ্যমে জানতে পারলাম সোয়া ১১টার দিকে রাশেদের পরিচিত এক যুবক তাকে বাড়ি থেকে ডেকে বাইরে নিয়ে যায়। পরে জানতে পারলাম স্কুলভিটার স্কুলের সামনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে দুর্বৃত্তরা। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সেখানে তার মৃত্যু হয়।’

জানতে চাইলে লবণচরা থানার এসআই পিযুষ দাশ জানান, সংবাদ জেনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। ঘটনার নেপথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রাশেদের পরিচিতরা জড়িত রয়েছে। ঘাতকদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

দুর্বৃত্তখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবরচিকিৎসক
