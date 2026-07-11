Ajker Patrika
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রাঙ্গামাটি

টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত বাঙ্গালহালিয়া, মারা গেল খামারের প্রায় দেড় হাজার মুরগি

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত বাঙ্গালহালিয়া, মারা গেল খামারের প্রায় দেড় হাজার মুরগি
মরে যাওয়া মুরগি হাতে ক্ষতিগ্রস্ত খামারমালিক সাদেক। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা বর্ষণে রাঙামাটির রাজস্থলী উপজেলার ৩ নম্বর বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের ডাকবাংলোপাড়ায় একটি পোলট্রি খামার প্লাবিত হয়েছে। এতে সাদেক পোলট্রি ফার্মের প্রায় দেড় হাজার মুরগি পানিতে ডুবে মারা গেছে। খামারমালিকের দাবি, এতে তাঁর প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

খামারের মালিক সাদেক জানান, শুক্রবার দিবাগত রাতে টানা বৃষ্টির কারণে পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির স্রোতে তাঁর পোলট্রি ফার্মে পানি ঢুকে পড়ে। এতে প্রায় ১ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের দেড় হাজার মুরগি পানিতে তলিয়ে যায়।

তিনি বলেন, ‘রাত ১টার দিকে খামারে এসে অনেক চেষ্টা করেও একটি মুরগিও বাঁচাতে পারিনি। বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে বেকারত্ব দূর করার আশায় পোলট্রি ব্যবসা শুরু করেছিলাম। একদিকে ঘরবাড়িতে পানি উঠে দুর্ভোগে পড়েছি, অন্যদিকে খামারের সব মুরগি মারা গেছে। সরকারি সহযোগিতা ছাড়া ঘুরে দাঁড়ানো আমার জন্য কঠিন।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টানা বৃষ্টিতে ওই এলাকার বিভিন্ন স্থানে পানি জমে জনজীবন ব্যাহত হয়েছে।

এদিকে সাদেকের ক্ষতিগ্রস্ত খামার পরিদর্শন করেছেন বাঙ্গালহালিয়া আর্মি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার মেজর মো. আরেফিন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় ইউপি সদস্য শিমুল দাশ।

বিষয়:

রাঙামাটিবর্ষাকালচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরব্রয়লার মুরগি
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