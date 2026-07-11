পাহাড়ি ঢলে ধসে গেল ব্রিজঘাট সেতু, রাঙামাটি-বান্দরবান সড়ক বন্ধ

টানা কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের তীব্র স্রোতে রাঙামাটি-বান্দরবান সড়কের গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজঘাট সেতু ধসে পড়েছে। একই সঙ্গে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের সুখবিলাস-দুধপুকুরিয়া এলাকার রাবার ড্যামের বেড়িবাঁধ ভেঙে যাওয়ায় আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এতে শনিবার (১১ জুলাই) সকাল থেকে রাঙামাটি-বান্দরবান সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।
স্থানীয় সিএনজি চালক নুনু বাদশা ও মানিক এবং বাঙ্গালহালিয়া সিএনজি সমিতির সাধারণ সম্পাদক লিটন দাশ জানান, কয়েক দিনের টানা বর্ষণে পাহাড়ি ছড়া ও নদ-নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। দুধপুকুরিয়া এলাকার রাবার ড্যামের বেড়িবাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর তীব্র পানির স্রোতে ব্রিজঘাট সেতু ধসে পড়ে। ফলে সড়কটি দিয়ে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
দুধপুকুরিয়া এলাকার বাসিন্দা মো. তুষার ও মো. টিপু বলেন, প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢলের কারণে এ এলাকায় একই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্থায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকায় জনদুর্ভোগ কমছে না। তারা দ্রুত বেড়িবাঁধ পুনর্নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর সংস্কার বা নতুন সেতু নির্মাণের দাবি জানান।
বান্দরবান সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘রাবার ড্যামের বেড়িবাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে পানির তীব্র স্রোতে ব্রিজঘাট সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ধসে পড়েছে। যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের জন্য সওজের একটি টিম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ প্রস্তুত রয়েছে। তবে বালাঘাটা ও স্বর্ণমন্দির এলাকায় সড়কের ওপর এখনো পানি থাকায় সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না।’
তিনি জানান, পানি কমে গেলে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের কাজ শুরু করা হবে।
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