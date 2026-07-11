বিশ্বকাপে ফ্রান্স-স্পেন সেমিফাইনাল কবে, কখন

বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের লড়াই নিশ্চিত হয়ে গেছে। ১৪ জুলাই বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১টায় ডালাস স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই ফেবারিট ফ্রান্স ও স্পেন।
কোয়ার্টার ফাইনালে গতকাল মরক্কোকে ২-০ গোলে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে শেষ চার নিশ্চিত করেছিল ফ্রান্স। এরপর আজ বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারিয়ে তাদের সঙ্গী হয়েছে স্পেন।
কোয়ার্টার ফাইনালে দুই দলের পথচলার গল্প ছিল ভিন্ন। ফ্রান্স তুলনামূলক স্বস্তির জয় পেয়েছে মরক্কোর বিপক্ষে। অন্যদিকে স্পেনকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিল বেলজিয়াম। ফাবিয়ান রুইসের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর শার্ল ডে কেতেলারের গোলে সমতা ফেরায় বেলজিয়াম। ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ের দিকে এগোচ্ছিল, তখন ৮৮ মিনিটে বদলি নেমে জয়সূচক গোল করেন মিকেল মেরিনো। সেই গোলে ২-১ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে ওঠে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল।
এখন দুই দলের সামনে ফাইনালে ওঠার লড়াই। একদিকে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিয়ে টানা তৃতীয় ফাইনালের স্বপ্ন দেখছে দিদিয়ের দেশমের ফ্রান্স। অন্যদিকে ২০১০ সালের পর প্রথমবার শিরোপা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য ৩৬ ম্যাচ অজেয় স্পেনের।
এলাম, দেখলাম, জয় করলাম— মিকেল মেরিনোর কাজটাই যেন এমন। বদলি হিসেবে মাঠে নামার পর সবটুকু আলো কেড়ে নিতে খুব বেশি সময় নেন না তিনি। শেষ ষোলোর মতো কোয়ার্টার ফাইনালে এসে স্পেনের ত্রাতা হয়ে উঠলেন এই মিডফিল্ডার। তাঁর শেষ মুহূর্তের গোলেই বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারিয়ে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছে৩৪ মিনিট আগে
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