রাঙামাটিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে হরতালকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতায় ২১ নভেম্বর প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা পরিষদে এক ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজল তালুকদার।

আজ সকাল থেকে এই প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা-বৈষম্যের অভিযোগ এনে ৩৬ ঘণ্টার হরতাল শুরু করেছে ‘কোটাবিরোধী ঐক্যজোট, সাধারণ শিক্ষার্থী ও সচেতন নাগরিকেরা’। আজ সকাল ৬টা থেকে হরতাল শুরু হয়।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের ২৫টি স্থানীয় দপ্তর এবং ৩০টি কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পায় পার্বত্য জেলা পরিষদ। তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২১ নভেম্বর প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল।

বিষয়:

রাঙামাটিশিক্ষকপরীক্ষাচট্টগ্রাম বিভাগস্থগিত
