রাঙামাটি সদর থেকে বিকেএসপি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ১৮
রাঙামাটি সদর উপজেলা থেকে বিকেএসপি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাঙামাটি সদর উপজেলা থেকে বিকেএসপি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির সদর উপজেলা থেকে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় ক্রীড়াবিদ, রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন পেশার মানুষ। আজ মঙ্গলবার সকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিকেএসপি রাঙামাটিতে স্থাপনের খবরে জেলার মানুষ আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি জেলা প্রশাসককে পাঠানো এক চিঠিতে বিকেএসপির স্থান রাঙামাটি থেকে কাপ্তাইয়ে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এতে তারা গভীরভাবে মর্মাহত।

বক্তারা আরও বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিকেএসপি প্রতিষ্ঠার যে মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে, একটি কুচক্রী মহল তা বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে। এই চক্র সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হলে আন্দোলনে নামবেন বলে জানান বক্তারা।

অধ্যাপক রনজ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি দীপন তালুকদার দীপু, ক্রীড়াবিদ আব্দুল মান্নান, সমাজসেবক নুরুল আবছার, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য হৃদয় চাকমা, এনসিপির নেতা শহীদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা বাবুল তালুকদার, রিকো খীসা প্রমুখ।

রাঙামাটিবিকেএসপিচট্টগ্রাম বিভাগরাঙামাটি সদরজেলার খবরমানববন্ধন
