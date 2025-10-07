রাঙামাটি সদর থেকে বিকেএসপি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন

রাঙামাটি প্রতিনিধি
রাঙামাটির সদর উপজেলা থেকে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় ক্রীড়াবিদ, রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন পেশার মানুষ। আজ মঙ্গলবার সকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিকেএসপি রাঙামাটিতে স্থাপনের খবরে জেলার মানুষ আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি জেলা প্রশাসককে পাঠানো এক চিঠিতে বিকেএসপির স্থান রাঙামাটি থেকে কাপ্তাইয়ে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এতে তারা গভীরভাবে মর্মাহত।
বক্তারা আরও বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিকেএসপি প্রতিষ্ঠার যে মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে, একটি কুচক্রী মহল তা বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে। এই চক্র সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হলে আন্দোলনে নামবেন বলে জানান বক্তারা।
অধ্যাপক রনজ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি দীপন তালুকদার দীপু, ক্রীড়াবিদ আব্দুল মান্নান, সমাজসেবক নুরুল আবছার, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য হৃদয় চাকমা, এনসিপির নেতা শহীদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা বাবুল তালুকদার, রিকো খীসা প্রমুখ।
রাঙামাটির সদর উপজেলা থেকে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় ক্রীড়াবিদ, রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন পেশার মানুষ। আজ মঙ্গলবার সকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিকেএসপি রাঙামাটিতে স্থাপনের খবরে জেলার মানুষ আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি জেলা প্রশাসককে পাঠানো এক চিঠিতে বিকেএসপির স্থান রাঙামাটি থেকে কাপ্তাইয়ে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এতে তারা গভীরভাবে মর্মাহত।
বক্তারা আরও বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিকেএসপি প্রতিষ্ঠার যে মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে, একটি কুচক্রী মহল তা বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে। এই চক্র সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হলে আন্দোলনে নামবেন বলে জানান বক্তারা।
অধ্যাপক রনজ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি দীপন তালুকদার দীপু, ক্রীড়াবিদ আব্দুল মান্নান, সমাজসেবক নুরুল আবছার, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য হৃদয় চাকমা, এনসিপির নেতা শহীদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা বাবুল তালুকদার, রিকো খীসা প্রমুখ।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে ভোটারদের টাকা দেওয়াসহ চারটি অভিযোগ তুলেছে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে এসব অভিযোগ দেয় তারা।৭ মিনিট আগে
ভোর রাত। চারপাশে নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কান্নার শব্দে চমকে ওঠে মানুষ—সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার এক ফুটপাতে এক নারীর প্রসব যন্ত্রণা। কিছুক্ষণের মধ্যেই জন্ম নেয় এক কন্যাশিশু। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে মা ও নবজাতককে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কিছু সময় পরই খবর আসে—শিশুর মা নেই! পালিয়ে গেছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার ধনপুর হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে সুরজিৎ দাস (২৭) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হন দিলীপ দাস (৩০)। সুরজিৎ দাস উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের কমচা বড়হাটি গ্রামের পরেশ চন্দ্র দাসের ছেলে। আহত দিলীপ দাস একই গ্রামের সোম লাল দাসের ছেলে।২ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভায় আবদুল্লাহ ম্যানশন নামের ভাড়া বাসায় অভিযান চালিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ১৩ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং তাদের আশ্রয়দাতা দুজনকে আটক করেছে র্যাব-১৫। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন র্যাব-১৫ এর সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক (লথ অ্যান্ড২ ঘণ্টা আগে