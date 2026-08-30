রাজস্থলী-বিলাইছড়ি সীমান্ত সড়কে মোটরসাইকেল খাদে পড়ে নারী নিহত

রাঙামাটির রাজস্থলী-বিলাইছড়ি সীমান্ত সড়কে মোটরসাইকেল গভীর খাদে পড়ে খিয়োমা তঞ্চঙ্গ্যা (৫২) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত খিয়োমা তঞ্চঙ্গ্যা রাঙামাটির বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের রোয়া পাড়াছড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বাইজ্যা তঞ্চঙ্গ্যার স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্র ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, খিয়োমা তঞ্চঙ্গ্যা মোটরসাইকেলে করে রাজস্থলীর দিকে যাচ্ছিলেন। পাহাড়ি সড়কে ওঠার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে মোটরসাইকেলটি গভীর খাদে পড়ে যায়। এ সময় মোটরসাইকেলের নিচে চাপা পড়ে তিনি গুরুতর আহত হন।
স্থানীয় লোকজন খিয়োমা তঞ্চঙ্গ্যাকে উদ্ধার করে রাজস্থলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। চট্টগ্রামে নেওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।
রাজস্থলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদ হোসেন দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি বিলাইছড়ি থানার আওতাধীন এলাকায় ঘটেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ ফারুয়া এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
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