Ajker Patrika
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জুলাই শহীদ রাব্বির নামে হচ্ছে সড়কের নামকরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুলাই শহীদ রাব্বির নামে হচ্ছে সড়কের নামকরণ
আকরাম খান রাব্বি। ছবি: সংগৃহীত

২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শহীদ আকরাম খান রাব্বির নামে হচ্ছে সড়কের নামকরণ। রাজধানীর কাফরুলের ১৩ নম্বর সেকশনের সি-ব্লকের ২ নম্বর সড়কটি শহীদ আকরাম খান রাব্বি সড়ক নামে নামকরণ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ১৬তম করপোরেশন সভায় সড়কটির নামকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় বলা হয়, শহীদ আকরাম খান রাব্বির আত্মত্যাগ ও স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় অবস্থিত বাসা-৫৫, রোড-২, ব্লক-সি, সেকশন-১৩, থানা কাফরুলের সড়কটি শহীদ আকরাম খান রাব্বি সড়ক নামে নামকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পরে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিএনসিসির প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন।

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিকেলে রাজধানীর মিরপুর ১০ এলাকার শহীদ আবু তালেব স্কুলের সামনে পুলিশের গুলিতে আহত হন আকরাম খান রাব্বি। পরে ওই দিনই হাসপাতালে মারা যান তিনি। মৃত্যুর সময় আকরাম খান রাব্বির বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। তিনি রাজধানীর ক্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন। পাশাপাশি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন।

বিষয়:

হাসপাতালরাজধানীর চারপাশঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনডিএনসিসি
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