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বেসরকারি

আকিজ ভেঞ্চারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে ভ্রমণ ভাতাসহ উৎসব বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৬, ১১: ৪২
আকিজ ভেঞ্চারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে ভ্রমণ ভাতাসহ উৎসব বোনাস

আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেডে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (স্ন্যাক্স অ্যান্ড বিস্কুটস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, বিপণন, ব্যবস্থাপনা বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগমিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

ইপিলিয়ন গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে নানা সুবিধাইপিলিয়ন গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে নানা সুবিধা

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

ওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ বিমার সুবিধাওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ বিমার সুবিধা

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