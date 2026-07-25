Ajker Patrika
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রাঙ্গামাটি

‘মাদকাসক্ত’ ছেলেকে হত্যার অভিযোগে মা-বাবা আটক

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৫ জুলাই ২০২৬, ২০: ২৭
‘মাদকাসক্ত’ ছেলেকে হত্যার অভিযোগে মা-বাবা আটক
প্রতীকী ছবি

রাঙামাটিতে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর মা-বাবার বিরুদ্ধে। আজ শনিবার দুপুরে শহরের আসামবস্তি এলাকার জনৈক সিরাজ সওদাগরের ভাড়া বাসায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম সাকিবুল ইসলাম (২৫)। এ ঘটনায় তাঁর বাবা রফিকুল ইসলাম ও মা রাখাই ইসলামকে আটক করেছে পুলিশ।

পারিবারিক সূত্র ও স্থানীয়দের বরাতে পুলিশ জানায়, সাকিবুল দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন। তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে পরিবারের পক্ষ থেকে একাধিকবার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে (রিহ্যাব) পাঠানো হয়।

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কিছুদিন আগেও সাকিবুলকে রিহ্যাবে পাঠাতে দরিদ্র বাবা প্রায় আড়াই লাখ টাকা খরচ করেন। তবে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে তিনি আবারও মাদকে জড়িয়ে পড়েন। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে মাদক কারবারসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি তিনি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন এবং জামিনে বের হওয়ার পর আবারও পুরোনো অপরাধে যুক্ত হন। এসব বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পরিবারটিতে অশান্তি চলছিল। আজ দুপুরে এসব বিষয় নিয়ে সাকিবুলের সঙ্গে তাঁর বাবা-মায়ের কথা-কাটাকাটি ও বাক্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে তাঁর মা ধারালো দা দিয়ে ছেলের ঘাড়ে কোপ দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসক ফুয়াদ হাসান জানান, ঘাড়ে গুরুতর জখম নিয়ে সাকিবুলকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

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রাঙামাটির কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিন বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নিহতের বাবা-মাকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

রাঙামাটিপুলিশহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগযুবক
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