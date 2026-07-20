Ajker Patrika
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রাঙ্গামাটি

কাপ্তাইয়ে বিজিবির উদ্যোগে দরিদ্রদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
কাপ্তাইয়ে বিজিবির উদ্যোগে দরিদ্রদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান
কাপ্তাইয়ে বিজিবির উদ্যোগে দরিদ্রদের মানবিক সহায়তা প্রদান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির কাপ্তাই ৪১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ, ঢেউটিন ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১০টায় ওয়াগ্গাছড়া জোন সদর প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাওসার মেহেদী দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের সদস্যদের হাতে এসব সহায়তা তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে ছয়টি পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ, পাঁচটি পরিবারের মাঝে ঢেউটিন এবং একটি পরিবারের মাঝে একটি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

এ সময় জোন কমান্ডার উপকারভোগীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের পারিবারিক অবস্থা ও বিভিন্ন সমস্যার খোঁজখবর নেন।

কাওসার মেহেদী বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে বিজিবি বিভিন্ন সময় এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

কাওসার মেহেদী আরও জানান, ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতেও সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য এ ধরনের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয়রা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ ধরনের সহায়তা অসচ্ছল পরিবারের দুর্ভোগ লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিষয়:

মানবিক সহায়তারাঙামাটিবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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