সাপের কামড়ের পরও দেখছিলেন খেলা, ঘণ্টাখানেক পর আর্জেন্টিনা সমর্থকের মৃত্যু

সাপের কামড়ের পর চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে না গিয়ে ফুটবল খেলা দেখতে থাকায় হাবিবুর রহমান (৬০) নামে এক আর্জেন্টিনা সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার আব্দুল্লাহপুর গ্রামে গতকাল রোববার রাতে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা দেখতে মেঠোপথ দিয়ে যাওয়ার সময় হাবিবুর রহমানকে সাপে কামড় দেয়। কিন্তু তিনি তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না নিয়ে খেলা দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।
প্রায় এক ঘণ্টা পর অসুস্থতা অনুভব করলে তিনি স্বানীয়দের জানান, তাঁকে সাপে কামড় দিয়েছে। পরে দ্রুত তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে অ্যান্টিভেনমসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেন। তবে চিকিৎসকদের প্রচেষ্টার পরও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।
হাবিবুর রহমানের ভাগনে জিল্লুর রহমান জানান, সাপে কামড়ানোর পর চিকিৎসা নিতে দেরি হওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থক ছিলেন।
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