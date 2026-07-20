গাজীপুরে আদালত থেকে পালালেন ৩২ মামলার আসামি ডাকাত সম্রাট

গাজীপুর আদালত থেকে পালিয়ে গেছেন একাধিক মামলার আসামি ও আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য সম্রাট। আজ সোমবার দুপুরে আদালতে নেওয়ার পর তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান বলে জানিয়েছে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) সদর থানা। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে এবং আদালতকে অবহিত করা হয়েছে।
রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জিএমপি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, পালিয়ে যাওয়া সম্রাট আন্তজেলা ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতিসহ বিভিন্ন থানায় ৩২টি মামলা রয়েছে।
পুলিশ জানায়, সম্রাটের বয়স ২৭ বছর। তিনি জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার তাত্তাপাড়া গ্রামের মো. দুলাল মণ্ডলের ছেলে। তিনি গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার তারগাছ বড়বাড়ি এলাকায় থাকতেন।
জিএমপি সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান বলেন, আসামিকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আদালতে নেওয়া হয়। সেখানে দায়িত্বে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের কাছে আসামিকে বুঝিয়ে দিয়ে কাগজপত্র লেখালেখি চলছিল। এ সময় হঠাৎ করে তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান।
এসআই মিজানুর রহমান আরও বলেন, আসামি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। পাশাপাশি আদালতকে অবহিত করা হয়েছে।
ওসি মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, জিএমপি সদর থানার একটি ডাকাতি মামলায় গতকাল রোববার রাতে সম্রাটকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হলে সেখান থেকে তিনি পালিয়ে যান। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
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