Ajker Patrika
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বলিউড

সালমান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে ভক্তদের উদ্বেগ, নিজেই জবাব দিলেন নায়ক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সালমান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে ভক্তদের উদ্বেগ, নিজেই জবাব দিলেন নায়ক
সালমান খানের সাম্প্রতিক ছবি দেখে উদ্বেগ বেড়েছে ভক্তদের। ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি নিজের শারীরিক অবস্থা ও চেহারা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা গুঞ্জন ও উদ্বেগের পরোক্ষ জবাব দিয়েছেন বলিউড তারকা সালমান খান। ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের মাধ্যমে ভক্তদের আশ্বস্ত করার পাশাপাশি এই বিষয়টিকে নিজের স্বভাবসুলভ রসাত্মক ভঙ্গিতে সামাল দিয়েছেন তিনি।

ইনস্টাগ্রামে নিজের নতুন কিছু ছবি প্রকাশ করে সালমান ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আপনাদের শরীর কেমন আছে?’ ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে নেটিজেনদের অতি-উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন।

সালমানের এই পোস্টে ভক্তদের পাশাপাশি বিনোদন জগতের তারকারাও মন্তব্য করছেন। টেলিভিশন অভিনেত্রী মাহি ভিজ হাসির ইমোজি দিয়ে মন্তব্য করেছেন, ‘খুব সুন্দর’।

দিনকয়েক আগে মুম্বাইয়ের ‘স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন অথোরিটি’ (এসআরএ)-এর একটি সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেন সালমান খান। সেখানকার নতুন তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইকরণ সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং সুবিধাভোগীদের হাতে নতুন ঘরের চাবি তুলে দিতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।

তবে অনুষ্ঠানের চেয়েও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মূল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সালমানের শারীরিক অবয়ব। অনুষ্ঠানে ধারণ করা ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর অনেক ব্যবহারকারী দাবি করেন, সালমানকে আগের চেয়ে বেশ রোগা, ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ভক্তরা। একজন মন্তব্য করেন, ‘তাঁকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।’ আরেকজন লেখেন, ‘আমার প্রিয় নায়ক বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।’ অন্য এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, ‘ভাইয়ের কী হয়েছে?’

শারীরিক অবস্থা নিয়ে চলমান এই আলোচনার মাঝেই চলতি মাসের শুরুতে নিজের আগামী সিনেমা ‘মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস’-এর ফার্স্ট লুক প্রকাশ করেন সালমান খান। ছবিতে তাঁকে সুঠাম দেহে (রিপড ফিজিক) প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

সালমান খানের প্রযোজনায় এবং অপূর্ব লাখিয়ার পরিচালনায় এই চলচ্চিত্রে সালমানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। চলতি বছরের এপ্রিলে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এখনো চলচ্চিত্রটির নতুন মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেনি।

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ‘রাজা শিবাজি’ চলচ্চিত্রে ‘জিভা মাহালা’ চরিত্রে একটি সংক্ষিপ্ত অতিথি ভূমিকায় (ক্যামিও) দেখা গেছে সালমান খানকে। ‘মাতৃভূমি’ চলচ্চিত্রে চিত্রাঙ্গদা সিং ছাড়াও মুকেশ ঋষি এবং অঙ্কুর ভাটিয়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন।

বিষয়:

বলিউডইনস্টাগ্রামবিনোদনসালমান খান
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