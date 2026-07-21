Ajker Patrika
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রাঙ্গামাটি

আর্জেন্টিনা-স্পেনের খেলা দেখতে বাইরে স্বামী, স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
আর্জেন্টিনা-স্পেনের খেলা দেখতে বাইরে স্বামী, স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

গাইবান্ধার সাঘাটায় এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার রাতে ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে সাঘাটা থানায় একটি ধর্ষণ মামলা করেন। অভিযুক্ত আতিকুর রহমান একই এলাকার বাসিন্দা।

আজ বিকেলে সাঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ভুক্তভোগী গৃহবধূর দাবি, গত রোববার রাতে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের মধ্যকার ফাইনাল খেলা দেখতে তাঁর স্বামী বাড়ির বাইরে যান। এ সময় তিনি ঘরে একাই ছিলেন। এই সুযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘরে ঢুকে তাঁর হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করেন।

অভিযোগের বিষয়ে কথা বলতে আতিকুর রহমানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

সাঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

সাঘাটাগাইবান্ধাধর্ষণফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলজেলার খবরস্পেন
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