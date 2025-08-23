রাবিতে সপ্তাহব্যাপী চারুকলা প্রদর্শনী শুরু

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) চারুকলা অনুষদে সপ্তাহব্যাপী ‘বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী-২০২৫’ শুরু হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের আয়োজনে প্রদর্শনী চলবে আগামী বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) পর্যন্ত। এতে তিনটি শ্রেণিকক্ষে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন বিভাগের ১৬০ জন শিক্ষার্থীর প্রায় ২০০টি শিল্পকর্ম। এসব শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের জীবন-জীবিকা, ভালোবাসা-আনন্দ-বেদনা, সাম্প্রতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। একই সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে শিল্পকর্মগুলোতে ধরা দিয়েছে নান্দনিকতার অপূর্ব সম্মিলন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, ‘মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে শিল্পকলা ও চিত্রকর্ম। নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতা কেবল মানুষের মাঝেই বিদ্যমান।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রায় চার দশক পেরিয়ে গেলেও চারুকলা অনুষদে এখনো পূর্ণাঙ্গ একটি গ্যালারি হয়নি, যা হতাশাজনক। আমরা দ্রুত একটি গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোগ নেব।’
সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান বলেন, ‘চারুকলার শিল্পকর্ম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আকর্ষণ। এর পেছনে থাকে শিক্ষার্থীদের অবিরাম পরিশ্রম। এখান থেকে তাদের চিন্তাশীলতা ভবিষ্যতে আরও বিকশিত হবে।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক বনি আদম। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাঈন উদ্দিন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতেখারুল আলম মাসউদ ও জনসংযোগ দপ্তর প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদারসহ বিভিন্ন বিভাগের শতাধিক শিক্ষার্থী।
