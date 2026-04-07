বাঘায় নিখোঁজের এক দিন পর পুকুরে মিলল চা-বিক্রেতার মরদেহ

রাজশাহীর বাঘায় নিখোঁজ হওয়ার এক দিন পর পুকুর থেকে সানাউল্লাহ (৪৫) নামে এক চা-বিক্রেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) সকালে উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের মনিগ্রাম টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজর পুকুর থেকে সানাউল্লাহ মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
সানাউল্লাহ উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের তুলসীপুর গ্রামের মৃত খলিল উদ্দিন সরকারের ছেলে। প্রায় দুই বছর আগে তিনি এ এলাকায় বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। এর আগে তাঁর বসতভিটা ছিল বড় হাবাসপুর এলাকায়।
নিহতের স্ত্রী বুলুয়ারা বেগম জানান, রাতে দোকান থেকে বাড়ি ফেরার সময় সানাউল্লাহ তাঁকে ফোন করে বাড়ির বাইরে আসতে বলেন। তিনি বাইরে গিয়ে তাঁর স্বামীর ফোনের টর্চলাইটের আলো দেখতে পান। কিন্তু রাস্তা পার হওয়ার আগেই হঠাৎ আলো নিভে যায়। পরে তাঁকে বারবার ফোন করলেও আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
তিনি আরও জানান, এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে সানাউল্লাহকে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে মনিগ্রাম টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজর পুকুরের পাশে সানাউল্লাহর স্যান্ডেল ও ব্যাগ পাওয়া দেখতে পায়। কিন্তু সানাউল্লাহকে পাওয়া যায়নি। এরপর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে খোঁজাখুঁজি করে। ভোররাতে পুকুরে জাল ফেলে অনুসন্ধান চালালে সেখান থেকে সানাউল্লাহর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পরিবারের অভিযোগ, বাড়িতে যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে প্রতিবেশী সলেমান হোসেন ও রাজুর সঙ্গে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ ছিল তাঁদের। এ নিয়ে একাধিক সালিস হয়েছে। এর জেরে প্রতিপক্ষরা সানাউল্লাহকে হত্যা করে পুকুরে ফেলে দিতে পারে।
বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনসহ জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে কুমিল্লা ইপিজেডের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ বাধে। একপর্যায়ে পুলিশের লাঠিপেটায় অন্তত ১৫ জন শ্রমিক আহত হন বলে অভিযোগ উঠেছে।১০ মিনিট আগে
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সোহাগ আলী পেশায় কোনো চোরাকারবারি নন। কাজের সন্ধানে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এ সময় ভারতের খোচাবাড়ী ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
নদীতীরবর্তী এই এলাকায় বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ নিম্ন আয়ের ও হতদরিদ্র। অনেক পরিবারের নিজস্ব টিউবওয়েল না থাকায় দৈনন্দিন কাজ, বিশেষ করে গোসলের জন্য নদীর পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাঁরা বলেন, নিরাপদ ও স্থায়ী কোনো ঘাট না থাকায় নারী, শিশু ও বয়স্কদের নদীতে নামতে গিয়ে প্রতিনিয়ত...১ ঘণ্টা আগে
‘স্বাস্থ্যসেবায় বিজ্ঞান, সুরক্ষিত সকল প্রাণ’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজশাহীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকালে সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।১ ঘণ্টা আগে