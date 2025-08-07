বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেল বিএমডিএ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়নে বিশেষ অবদানের জন্য ‘বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার-২০২৪’ পেয়েছে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)। প্রতিষ্ঠানটির গোদাগাড়ী জোন-১-এর কার্যক্রমের ভিত্তিতে এ পুরস্কার এসেছে। এবার ‘খ’ শ্রেণিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে বিএমডিএ। সবুজায়ন ও বৃক্ষরোপণে অব্যাহত ভূমিকার জন্য সংস্থাটিকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
সম্প্রতি বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২৫-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বিএমডিএর গোদাগাড়ী জোন-১-এর সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল লতিফের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ।
সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল লতিফ আজ বৃহস্পতিবার এই পুরস্কারের সনদপত্র ও ক্রেস্ট বিএমডিএর নির্বাহী পরিচালক তরিকুল আলমের হাতে তুলে দেন। এ সময় রাজশাহী রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী মোস্তাফিজুর রহমান ও নির্বাহী প্রকৌশলী এনামুল কাদীরও উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, এ বছর সাতটি শ্রেণিতে মোট ২১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার ২০২৪-এর জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
