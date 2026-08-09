সংকটাপন্ন রাবি শিক্ষার্থীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় পাঠাল প্রশাসন

স্ট্রোকে গুরুতর অসুস্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী জাহেদুল ইসলাম সিমনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। আজ রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তাঁকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।
ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার বেলা ১১টার দিকে স্ট্রোকে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে সিমনকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে জরুরি ভিত্তিতে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়। শুরুতে আইসিইউ শয্যা না পাওয়ায় জটিলতা তৈরি হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হলে তারা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ শয্যার ব্যবস্থা করে।
এদিকে সিমনের শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে সড়কপথে ঢাকায় নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানান চিকিৎসকেরা। এ অবস্থায় আইসিইউ সুবিধাসহ দ্রুত ঢাকায় স্থানান্তরের জন্য জরুরি ভিত্তিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘সিমনের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে চিকিৎসকেরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া তাঁকে স্থানান্তরে সম্মতি দেননি। পরে পরিবার ও ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে তাঁকে ঢাকায় নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতালে আইসিইউ বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও উপাচার্য সরাসরি সহযোগিতা করেছেন।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম বলেন, ‘সিমনের অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর থেকেই চিকিৎসা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পদক্ষেপ নেয়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সড়কপথে স্থানান্তর ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাই চিকিৎসকদের পরামর্শে তাৎক্ষণিকভাবে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁকে ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’
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