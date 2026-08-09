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বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএম কলেজের পরিবেশ স্থিতিশীল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ২৬
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএম কলেজের পরিবেশ স্থিতিশীল
ফাইল ছবি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএম কলেজে সহিংসতার পর এখন পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। ববি ছাত্রদল বহিরাগতমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চেয়েছে। অপরদিকে বিএম কলেজে ছাত্রদল-ছাত্রশিবির সমঝোতা হয়েছে।

জানা গেছে, ৫ আগস্ট ববি ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবির মিছিল করতে গেলে বহিরাগত ইস্যুতে বাধা দেয় ছাত্রদল। এ নিয়ে দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়।

ববি ছাত্রদলের সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, ক্যাম্পাস বর্তমানে শান্ত আছে। তবে শিবির যাতে বহিরাগত প্রবেশ না করাতে পারে, তা ঠেকাতে স্মারকলিপি দিয়েছেন তাঁরা।

ছাত্রশিবির ববি শাখার সভাপতি মনিরুল ইসলাম অবশ্য এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

অপরদিকে সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজে ৪ আগস্ট ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে ছাত্রদল বিভিন্ন হোস্টেল থেকে ছাত্রশিবিরকে বের করে দেয়।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ৬ আগস্ট কলেজ অধ্যক্ষ শেখ মো. তাজুল ইসলামের আহ্বানে ক্যাম্পাসে সৃষ্ট সাম্প্রতিক উত্তেজনা নিরসনে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সমঝোতা বৈঠক হয়। অধ্যক্ষের কার্যালয়ে কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য, বরিশাল মহানগর ও বিএম কলেজ ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবিরের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে অধ্যক্ষের মধ্যস্থতায় এ সমঝোতা হয়।

বিষয়:

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