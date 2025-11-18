রাজশাহী ওয়াসা: কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী ওয়াসার অস্থায়ী (মাস্টাররোল) কর্মচারীরা স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে মহানগরীর উপশহর এলাকায় ওয়াসা ভবনের সামনে ওয়াসা কর্মচারী ইউনিয়নের ব্যানারে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালিত হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজশাহী ওয়াসায় কর্মচারীরা দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজ করছেন। কেউ এক দশক, কেউবা ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে মাস্টাররোলে কাজ করলেও এখনো তাঁদের চাকরি স্থায়ী করা হয়নি। অথচ হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, সমপর্যায়ের সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে দৈনিকভিত্তিক কাজ করা কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ করতে হবে।
বক্তারা অভিযোগ করেন, অস্থায়ী কর্মচারীরা ওয়াসার পানি সরবরাহ, লাইনের জরুরি মেরামত, ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তাঁদের প্রতি প্রতিষ্ঠানটির ‘উদাসীনতা’ দিন দিন বাড়ছে।
বক্তারা বলেন, ‘এত বছর কাজ করার পরও যদি চাকরি স্থায়ী না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা কোথায় দাঁড়াব? পরিবারের ভরণপোষণ, চিকিৎসা, সন্তানদের পড়াশোনা—সবকিছু চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।’
কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী ওয়াসা কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি সফিকুল আলম এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন। বক্তব্য দেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন কাজল, উপদেষ্টা নাসিম খান, আজিজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সদস্য আব্দুল মান্নান প্রমুখ।
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০২৫-২৬ সেশনের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এক দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। আগামী ২৩ জানুয়ারির পরিবর্তে ২২ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের পিএচপি গেটসংলগ্ন সোনালিপাড়া এলাকার কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রচণ্ড শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা।
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ব্যানারে মিছিল করার ঘটনায় এক এসআইকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সিরাজদিখান থানার এসআই কামরুজ্জামান সিকদারকে প্রত্যাহার করে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়।
ঝালকাঠি শহরে বাসন্ডা নদী থেকে দুলাল খান (৬০) নামের এক সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে স্থানীয়রা বাদামতলা খেয়াঘাট-সংলগ্ন নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশটি পাওয়া যায়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০২৫-২৬ সেশনের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এক দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। আগামী ২৩ জানুয়ারির পরিবর্তে ২২ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) বিকেলে ভর্তি পরীক্ষার স্টিয়ারিং কমিটির এক সভায় অনিবার্য কারণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ শাখা।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরীক্ষার কেন্দ্রসহ ভর্তি পরীক্ষা-সংক্রান্ত অন্য সব সিদ্ধান্ত ও প্রার্থীদের যোগ্যতা অপরিবর্তিত রয়েছে।
শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এবারই প্রথমবারের মতো রুয়েটের পাশাপাশি বুয়েট কেন্দ্রেও এমসিকিউ পদ্ধতিতে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রুয়েটের ১২ শতাধিক আসনের বিপরীতে ১৯ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।
রাজশাহী ওয়াসার অস্থায়ী (মাস্টাররোল) কর্মচারীরা স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে মহানগরীর উপশহর এলাকায় ওয়াসা ভবনের সামনে ওয়াসা কর্মচারী ইউনিয়নের ব্যানারে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালিত হয়।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের পিএচপি গেটসংলগ্ন সোনালিপাড়া এলাকার কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রচণ্ড শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা।
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ব্যানারে মিছিল করার ঘটনায় এক এসআইকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সিরাজদিখান থানার এসআই কামরুজ্জামান সিকদারকে প্রত্যাহার করে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়।
ঝালকাঠি শহরে বাসন্ডা নদী থেকে দুলাল খান (৬০) নামের এক সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে স্থানীয়রা বাদামতলা খেয়াঘাট-সংলগ্ন নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশটি পাওয়া যায়।
সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম), প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের পিএচপি গেটসংলগ্ন সোনালিপাড়া এলাকার কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রচণ্ড শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. ইউসুফ জানান, দুপুরে কৃষিজমিতে কাজ করছিলেন তাঁরা। কাজের সময় তাঁদের জমি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আরেকটি জমিতে একটি মর্টার শেল পড়ে। এ সময় বিকট শব্দে চারপাশ কেঁপে ওঠে। ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন। মর্টার শেল পড়ার কিছুক্ষণ পর স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। মর্টার শেলটি কাদায় পড়ায় মাটির অনেক গভীরে ঢুকে গেছে। ফলে ওপর থেকে এটি দেখা যায়নি।
সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার খবর পেয়ে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পরে বিষয়টি সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সেনাবাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করতে কাজ করছে।
রাজশাহী ওয়াসার অস্থায়ী (মাস্টাররোল) কর্মচারীরা স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে মহানগরীর উপশহর এলাকায় ওয়াসা ভবনের সামনে ওয়াসা কর্মচারী ইউনিয়নের ব্যানারে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালিত হয়।
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০২৫-২৬ সেশনের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এক দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। আগামী ২৩ জানুয়ারির পরিবর্তে ২২ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ব্যানারে মিছিল করার ঘটনায় এক এসআইকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সিরাজদিখান থানার এসআই কামরুজ্জামান সিকদারকে প্রত্যাহার করে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়।
ঝালকাঠি শহরে বাসন্ডা নদী থেকে দুলাল খান (৬০) নামের এক সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে স্থানীয়রা বাদামতলা খেয়াঘাট-সংলগ্ন নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশটি পাওয়া যায়।
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পুলিশের সামনে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ব্যানারে মিছিল করার ঘটনায় এক এসআইকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সিরাজদিখান থানার এসআই কামরুজ্জামান সিকদারকে প্রত্যাহার করে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়।
এদিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে যুবলীগের ৩ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে। আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার মালখানগর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মকবুল দেওয়ান (৫৪), কর্মী সোহেল শেখ (৩৫) ও মন্টু ভূঁইয়া (৩০)। বেলা ২টার দিকে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁদের আটক করে।
এর আগে এদিন সকালে জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ইমামগঞ্জ বাজারে মিছিল করে ছাত্রলীগ-যুবলীগ নেতা-কর্মীরা।
স্থানীয়রা জানান, সকাল ৯টার দিকে ইমামগঞ্জ বাজারে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম লিটুর নেতৃত্বে অর্ধশত নেতা-কর্মী মিছিল বের করে। প্রায় ২০ মিনিট মিছিল শেষে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সেখান থেকে সরে পড়েন। মিছিলটি ইমামগঞ্জ বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণের সময় সেখানে টহলরত পুলিশের গাড়ি দেখা গেছে।
সিরাজদিখান থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক মিছিলের কথা স্বীকার করে বলেন, মিছিলটি চলাকালে পুলিশের একটি টহল গাড়ি যাচ্ছিল। পুলিশ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিছিলের লোকজন পালিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় দুপুরে এক এসআইকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশের অভিযানে যুবলীগের ৩ নেতা-কর্মীকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।
রাজশাহী ওয়াসার অস্থায়ী (মাস্টাররোল) কর্মচারীরা স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে মহানগরীর উপশহর এলাকায় ওয়াসা ভবনের সামনে ওয়াসা কর্মচারী ইউনিয়নের ব্যানারে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালিত হয়।
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০২৫-২৬ সেশনের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এক দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। আগামী ২৩ জানুয়ারির পরিবর্তে ২২ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের পিএচপি গেটসংলগ্ন সোনালিপাড়া এলাকার কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রচণ্ড শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা।
ঝালকাঠি শহরে বাসন্ডা নদী থেকে দুলাল খান (৬০) নামের এক সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে স্থানীয়রা বাদামতলা খেয়াঘাট-সংলগ্ন নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশটি পাওয়া যায়।
ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠি শহরে বাসন্ডা নদী থেকে দুলাল খান (৬০) নামের এক সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে স্থানীয়রা বাদামতলা খেয়াঘাট-সংলগ্ন নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশটি পাওয়া যায়।
দুলাল খান সদর উপজেলার কালীআন্দার এলাকার মৃত কালু খানের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নৌকায় করে সবজি এনে শহরে বিক্রি করতেন।
পুলিশ ও মৃতের পরিবার জানায়, গত রোববার সবজি বিক্রি শেষে নৌকায় বাড়ি ফিরছিলেন দুলাল। বাদামতলা খেয়াঘাট এলাকায় এলে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন তিনি।
স্থানীয়রা জানায়, ওই দিন ফেরার পথে প্রথমবার নৌকা থেকে পড়ে গেলে বৃদ্ধ সবজি বিক্রেতাকে উদ্ধার করে আবার নৌকায় তোলা হয়। তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল ও অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর শরীর কাঁপছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার নদীতে পড়ে গেলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ সকালে স্থানীয়রা তাঁর ভাসমান লাশ দেখতে পায়। পরে মৃতের পরিবারের সদস্যরা এসে লাশের পরিচয় নিশ্চিত করেন।
ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
রাজশাহী ওয়াসার অস্থায়ী (মাস্টাররোল) কর্মচারীরা স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে মহানগরীর উপশহর এলাকায় ওয়াসা ভবনের সামনে ওয়াসা কর্মচারী ইউনিয়নের ব্যানারে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালিত হয়।
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০২৫-২৬ সেশনের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এক দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। আগামী ২৩
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের পিএচপি গেটসংলগ্ন সোনালিপাড়া এলাকার কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রচণ্ড শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা।৬ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ব্যানারে মিছিল করার ঘটনায় এক এসআইকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সিরাজদিখান থানার এসআই কামরুজ্জামান সিকদারকে প্রত্যাহার করে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়।১০ মিনিট আগে