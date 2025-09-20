রাতে হল থেকে বেরিয়ে আন্দোলনে রাবির ছাত্রীরাও

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে হল থেকে মিছিল নিয়ে বেরিয়েছেন আবাসিক হলের ছাত্রীরাও। আজ রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রতিটি হল থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে জুবেরী ভবনে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অংশ নেন তাঁরা।
শনিবার রাত সাড়ে ৯টায় পোষ্য কোটা ইস্যুতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন। এরপরই মেয়েরা হল থেকে মিছিল নিয়ে বেরিয়ে যান।
এ সময় তাঁরা ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’; ‘দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ’; ‘ভিক্ষা লাগলে ভিক্ষা নে, কোটা প্রথা বাদ দে’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
এ সময় বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী নিশা আক্তার বলেন, ‘আমরা আর কোনো কোটা ফেরত চাই না। এই কোটার জন্য আমরা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছি। আমাদের হাজারো ভাই-বোন শহীদ হয়েছেন। পোষ্য কোটার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কোটা আমরা গ্রহণ করব না।’
এর আগে আজ বেলা আড়াইটায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে টায়ার পোড়ান। এরপর বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাঁরা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করেন। এ সময় তাঁরা উপ-উপাচার্যের গাড়ি আটকান এবং সেখানে টাকা ছুড়ে মারেন।
এরপর তাঁরা উপ-উপাচার্য মাইন উদ্দিনের বাসভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। এতে তিনি তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করতে পারেননি।
পরে মাইন উদ্দিন ও প্রক্টর মাহবুবর রহমান জুবেরী ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে তখন আবার বাধার সম্মুখীন হন। এ সময় কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, উপ-উপাচার্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের হাতাহাতি হয়।
এই ধ্বস্তাধস্তিতে শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে হল থেকে মিছিল নিয়ে বেরিয়েছেন আবাসিক হলের ছাত্রীরাও। আজ রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রতিটি হল থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে জুবেরী ভবনে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অংশ নেন তাঁরা।
শনিবার রাত সাড়ে ৯টায় পোষ্য কোটা ইস্যুতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন। এরপরই মেয়েরা হল থেকে মিছিল নিয়ে বেরিয়ে যান।
এ সময় তাঁরা ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’; ‘দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ’; ‘ভিক্ষা লাগলে ভিক্ষা নে, কোটা প্রথা বাদ দে’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
এ সময় বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী নিশা আক্তার বলেন, ‘আমরা আর কোনো কোটা ফেরত চাই না। এই কোটার জন্য আমরা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছি। আমাদের হাজারো ভাই-বোন শহীদ হয়েছেন। পোষ্য কোটার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কোটা আমরা গ্রহণ করব না।’
এর আগে আজ বেলা আড়াইটায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে টায়ার পোড়ান। এরপর বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাঁরা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করেন। এ সময় তাঁরা উপ-উপাচার্যের গাড়ি আটকান এবং সেখানে টাকা ছুড়ে মারেন।
এরপর তাঁরা উপ-উপাচার্য মাইন উদ্দিনের বাসভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। এতে তিনি তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করতে পারেননি।
পরে মাইন উদ্দিন ও প্রক্টর মাহবুবর রহমান জুবেরী ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে তখন আবার বাধার সম্মুখীন হন। এ সময় কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, উপ-উপাচার্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের হাতাহাতি হয়।
এই ধ্বস্তাধস্তিতে শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন।
ভোলার বোরহানউদ্দিনে ছেলেকে বাঁচাতে তেঁতুলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জেসমিন খানম (৪০) নামের এক নারী নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।১৪ মিনিট আগে
পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য গোয়েন্দা কর্মকর্তা পরিচয়ে তুর্কি নাগরিকের কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগে রুবেল হোসেন (৩৮) নামের একজনকে রাজধানীর মিরপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মিরপুরের কাজীপাড়া এলাকা থেকে আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপির গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) কমপ্লেক্স লিমিটেডে অনুষ্ঠেয় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) নির্বাচনে ১৯ পদেই থাকলেন একক প্রার্থী। সে হিসেবে সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে হতে যাচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে
সরকারি একটি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা ছিল চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদের কুলগাঁও এলাকার দিনমজুর মো. দেলোয়ার হোসেনের (৬৫)। ক্ষতিপূরণের ওই টাকা পেতে তিনি জীবনের শেষ পাঁচ বছর কাটিয়েছেন ডিসি অফিস, ভূমি অফিস আর আদালতের বারান্দায় ঘুরে ঘুরেই। তাও ওই টাকা পাননি। ওই আক্ষেপের মধ্যে১ ঘণ্টা আগে