রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় : আগামী একনেক সভায় প্রকল্প অনুমোদন না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ আটকাতে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে দাবি করে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ আটকাতে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে দাবি করে পৃথক দুটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাঁরা আগামী একনেক সভায় প্রকল্প অনুমোদন না হলে কঠোর কর্মসূচিরও হুঁশিয়ারি দেন। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী একাডেমিক ভবন-৩-এ পৃথক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বক্তারা। এ সময় স্থানীয়রাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দীর্ঘ ৯ বছরেও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হয়নি। এর মধ্যে আট ধাপে প্রকল্প ব্যয় কমানো হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব জমিতেই সেটা নির্মাণের কথা হয়েছে। কিন্তু আজ কুচক্রী মহল স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ আটকানোর জন্য গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। দাবি না মানলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষার্থীরা। আর ষড়যন্ত্র বন্ধ করার আহ্বান জানান শিক্ষক-কর্মকর্তারা।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নজরুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে জানান, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস শাহজাদপুরের বুড়ি পোতাজিয়ায় নির্মাণের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা টানা ২০ দিন মানববন্ধন, প্রতীকী ক্লাস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সভা করেছেন।

প্রক্টর নজরুল ইসলাম বলেন, স্থায়ী ক্যাম্পাস হলে চলনবিলের কোনো ক্ষতি হবে না। মাঝখানে ঘরবাড়ি, সড়ক ও অবকাঠামো রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ যথাযথ যাচাইয়ের পর ছাড়পত্র দিয়েছে। নকশায় নদী-খালের প্রবাহ বা পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার সুযোগ নেই। বরং বিশ্ববিদ্যালয় নদী, বিল ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গবেষণা ও কার্যক্রম চালাবে।

শিক্ষার্থীরা বলেন, একটি বিরোধী গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে, যা উচ্চশিক্ষাবিরোধী। তাঁরা সরকারকে দ্রুত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নের আহ্বান জানান, যাতে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক ক্লাসে ফিরতে পারেন।

এদিকে বহল বাড়ি ও বুড়ি পোতাজিয়া সচেতন নাগরিক ফোরামের সদস্যরা বলেন, বুড়ি পোতাজিয়ায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না। আর যে চলনবিলের কথা বলা হচ্ছে, সেই চলনবিলের দূরত্ব ৬৮ কিলোমিটার। তাহলে চলনবিলের ক্ষতি হবে কী করে?

তাঁরা বলেন, একটি মহল কোনো এক পক্ষের কাছ থেকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান ইয়াদ সিংহ শুভ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জান্নাতুল মাওয়া মুন, ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান মলিনা খাতুন প্রমুখ।

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীসিরাজগঞ্জক্যাম্পাসরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
