রাজশাহীতে দেড় কোটি টাকা দামের মূর্তি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
উদ্ধার করা মূর্তি। ছবি: সংগৃহীত
উদ্ধার করা মূর্তি। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর বাঘা উপজেলা থেকে একটি পুরোনো মূর্তি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পাকুড়িয়া এলাকা থেকে এটি উদ্ধার করে বিজিবির রাজশাহীর ব্যাটালিয়ন-১-এর একটি দল।

আজ বুধবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি জানায়, এটি কষ্টিপাথরের মূর্তি। এর ওজন ১৫৬ কেজি। এটির দাম প্রায় ১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।

বাঘাবিজিবিরাজশাহী বিভাগরাজশাহী সদররাজশাহী
