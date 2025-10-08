রাজশাহীতে দেড় কোটি টাকা দামের মূর্তি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর বাঘা উপজেলা থেকে একটি পুরোনো মূর্তি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পাকুড়িয়া এলাকা থেকে এটি উদ্ধার করে বিজিবির রাজশাহীর ব্যাটালিয়ন-১-এর একটি দল।
আজ বুধবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি জানায়, এটি কষ্টিপাথরের মূর্তি। এর ওজন ১৫৬ কেজি। এটির দাম প্রায় ১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।
রাজশাহীর বাঘা উপজেলা থেকে একটি পুরোনো মূর্তি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পাকুড়িয়া এলাকা থেকে এটি উদ্ধার করে বিজিবির রাজশাহীর ব্যাটালিয়ন-১-এর একটি দল।
আজ বুধবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি জানায়, এটি কষ্টিপাথরের মূর্তি। এর ওজন ১৫৬ কেজি। এটির দাম প্রায় ১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।
চেক প্রতারণার পৃথক তিন মামলায় সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার চক জয় কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ মহলকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে সমপরিমাণ টাকা ফেরতের অর্থদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সদস্য মাওলানা সোহেল চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনায় দায়ী চালককে গ্রেপ্তার ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে হাটহাজারী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল ৭টা থেকে বেলা সোয়া ১১টা পর্যন্ত দারুল উলুম মাদ্রাসার সামনে, বাসস্ট্যান্ড...১০ মিনিট আগে
খাগড়াছড়িতে পরিত্যক্ত দোকানঘরের ভেতর থেকে একটি টিয়ার গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার শহরের মধুপুর বাজার থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় এক ব্যক্তি দোকানঘরের ভেতরে ঘাসের মধ্যে সন্দেহজনক একটি বস্তু দেখতে পান। কাছে গিয়ে তিনি দেখতে পান, সেটি গ্রেনেডের মতো দেখতে।২৯ মিনিট আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ধ্যা হলেই খাবারের সন্ধানে ফসলের ক্ষেতে চলে আসছে ৩০-৩৫টি বন্য হাতি। গত কয়েক দিনে বন্য হাতির পালের তাণ্ডবে উপজেলার পশ্চিম সমশ্চুড়া এলাকায় পাহাড়ের ঢালে ১৭ জন কৃষকের প্রায় ৮ একর ৪০ শতক আমন খেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাতির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায়...৩২ মিনিট আগে