রাজশাহী বিএনপি: সক্রিয় ৫ প্রবাসী, চান মনোনয়ন

রিমন রহমান, রাজশাহী
দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে থাকেন রাজশাহীর দুর্গাপুরের বাসিন্দা রেজাউল করিম। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তাঁর নাম এসেছে আলোচনায়। নিজস্ব অর্থায়নে এলাকার ভাঙাচোরা কয়েকটি সড়ক সংস্কার করছেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন চান তিনি।
শুধু রেজাউল করিম নন, রাজশাহীর চারটি সংসদীয় আসনে এমন আরও চারজন প্রবাসী বিএনপির মনোনয়ন চান। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই প্রবাসীদের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আমিনুল ইসলাম মিঠু। তিনি রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনে বিএনপির মনোনয়ন চান। এ ছাড়া মালয়েশিয়াপ্রবাসী আরিফুল ইসলাম বিলাতও এই আসনে মনোনয়ন চান। দুই উপজেলার সবখানেই তাঁদের ব্যানার-ফেস্টুন টানানো হয়েছে। দুজনেরই বাড়ি বাঘা উপজেলায়। এ ছাড়া রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে মনোনয়ন চান যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ব্যবসায়ী শাহাদাত হোসেন শাহীন এবং রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনে মনোনয়ন চান যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী চিকিৎসক জাহিদ দেওয়ান শামীম। এই নেতাদের পক্ষে এলাকায় ব্যানার-ফেস্টুন টানানো হয়েছে। তাঁদের অর্থায়নে জনহিতকর কার্যক্রম চলছে। কেউ কেউ এলাকায় আসা-যাওয়ার মধ্যে আছেন। কেউ আবার প্রবাসে থাকলেও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এলাকায় সক্রিয় হয়েছেন।
তবে দীর্ঘ সময় প্রবাসে থাকা এই নেতাদের এলাকায় এসে নির্বাচন করতে চাওয়ায় ক্ষুব্ধ বিএনপির স্থানীয় নেতারা। তাঁরা বলছেন, প্রবাসীরা দলের জন্য অবশ্যই কাজ করতে পারেন। তাঁরাও দলের অংশ। কিন্তু তাঁদের এলাকার এমপি করা ঠিক হবে না। এলাকার মানুষের সঙ্গে তাঁদের সেভাবে সম্পর্ক নেই।
এ প্রসঙ্গে রাজশাহী জেলা বিএনপির সদস্য গোলাম মোস্তফা মামুন বলেন, ‘তাঁরা দলের জন্য কাজ করবেন; কিন্তু এমপি বানিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা তাঁদের ক্ষেত্রে থাকে না। কারণ, তাঁরা দীর্ঘ সময় বাইরে। দলের নেতা-কর্মী কিংবা সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক নেই। তাঁরা তো দলের জন্য মামলা, হামলা, জেল-জুলুম সহ্য করেননি। এখন এমপি হতে চাইলে তো হবে না।’
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী রেজাউল করিম দীর্ঘদিন ধরে লন্ডনে থাকেন। সেখানে ব্যবসা করেন। তিনি জিয়া পরিষদের লন্ডন শাখার সহসভাপতি। বিগত সময়ে এলাকায় তেমন কার্যক্রম না থাকলেও তাঁর অর্থায়নে এখন এলাকায় নানা কিছু হচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকঢোল পিটিয়ে তিনি এলাকায়ও এসেছিলেন। সম্প্রতি তিনি রাজশাহীর হযরত শাহ মখদুম (র.) বিমানবন্দরে অনুসারীদের কাছ থেকে সংবর্ধনা নিয়েছেন।
পরে ২৬ আগস্ট তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন। রেজাউল করিমের ছোট ভাই সারোয়ার আহমেদ বলেন, ‘দল যদি ভাইয়াকে নির্বাচন করার জন্য বলে, তিনি অবশ্যই করবেন।’
রাজশাহী-৪ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী জাহিদ দেওয়ান শামীম রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ভিপি ছিলেন। তাঁর বাড়ি বাগমারা উপজেলার জামালপুর গ্রামে। বাঘার আরিফুল ইসলামের বাড়ি আড়ানী। সম্প্রতি নিজ এলাকায় এসেছিলেন। কথা বলার জন্য জাহিদ দেওয়ান শামীমকে কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
এদিকে রাজশাহী-১ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী শাহাদাত হোসেন শাহীন রাজশাহী কলেজে ছাত্রদল করতেন। তাঁর বাড়ি তানোর উপজেলার মুন্ডুমালায়। শাহীনের বাবা মোজাম্মেল হক তানোরের মুন্ডুমালা পৌর বিএনপির আহ্বায়ক। তিনি বলেন, ‘আমার ছেলে মনোনয়ন চায়। আমরা পুরো এলাকায় ফেস্টুন দিয়েছি। পূজার সময় মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছি।’ তিনি জানান, ২০০৬ সালে তাঁর ছেলে কলেজের শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে ডিবি লটারিতে আমেরিকায় গেছেন। সেখানে ব্যবসা করেন। এখন তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সহসভাপতি। মনোনয়নের ব্যাপারে তথ্য নিয়ে তাঁর ছেলে দেশে ফিরবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।
এলাকায় প্রচার কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে রাজশাহী-৬ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আরিফুল ইসলাম বিলাত বলেন, ‘আমি ছাত্রদল করার কারণে বিগত ১৫ বছর আমার পরিবারকে ভুগতে হয়েছে। অনেক মামলা হয়েছে। জমি দখল হয়ে গেছে। তারপরও আমি মানুষের পাশে থেকেছি। সর্বশেষ শেখ হাসিনার পতনের আগে আমরা প্রবাসীরাও ভালো ভূমিকা রেখেছি। তাই আমি মনোনয়ন প্রত্যাশা করি।’
এই প্রবাসীদের মনোনয়ন চাওয়া প্রসঙ্গে রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ বলেন, ‘আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন দলের নেতৃত্বে আছেন। তিনি বলেছেন, যাঁরা ত্যাগী এবং নির্যাতিত, তাঁরা মনোনয়ন পাবেন। আমরা মনে করছি, সেটাই হবে। তবে অনেকে আসছে। এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে। শোডাউন দিচ্ছে। যখন মনোনয়ন দেওয়া হবে, তখন এসব হাইব্রিড থাকবে না।’
