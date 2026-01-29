Ajker Patrika
রাজশাহী

নির্বাচনী সহিংসতা ও হয়রানি বন্ধে ৭ দাবি রাবি ছাত্রীসংস্থার

রাবি প্রতিনিধি  
নির্বাচনী সহিংসতা ও হয়রানি বন্ধে ৭ দাবি রাবি ছাত্রীসংস্থার
আজ দুপুরে রাবির পরিবহন মার্কেট চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেত্রীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীদের ওপর হামলা, হেনস্তা ও হুমকির ঘটনার প্রতিবাদে সাত দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান তাঁরা।

দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, ভুক্তভোগী নারী কর্মীদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দলীয় সন্ত্রাস রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া, নারীদের হুমকি দেওয়া নেতা-কর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে এসব সহিংসতার বিষয়ে নজরদারি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনটির রাবি শাখা নেত্রী ও রাকসুর মহিলাবিষয়ক সম্পাদক সৈয়দা হাফসা। তিনি বলেন, ‘নারীদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ছাত্রীসংস্থা ও মহিলা জামায়াতের কর্মীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন, হেনস্তা, গালিগালাজ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটছে। কয়েকটি স্থানে হামলার ঘটনাও ঘটেছে।’

সৈয়দা হাফসা আরও বলেন, ‘এসব ঘটনা মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থী। আমরা এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই এবং দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’

এ সময় সংগঠনটির নেতারা তাঁদের সাতটি দাবি-সংবলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগনারীরাজশাহীহামলাজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

হরিণাকুণ্ডুতে মাদক-দেশীয় অস্ত্রসহ নারী গ্রেপ্তার

হরিণাকুণ্ডুতে মাদক-দেশীয় অস্ত্রসহ নারী গ্রেপ্তার

নির্বাচনী সহিংসতা ও হয়রানি বন্ধে ৭ দাবি রাবি ছাত্রীসংস্থার

নির্বাচনী সহিংসতা ও হয়রানি বন্ধে ৭ দাবি রাবি ছাত্রীসংস্থার

জামায়াত নেতা নিহত: শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে থমথমে পরিস্থিতি

জামায়াত নেতা নিহত: শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে থমথমে পরিস্থিতি

রাজধানীর কদমতলীতে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের অভিযোগ হত্যার

রাজধানীর কদমতলীতে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের অভিযোগ হত্যার