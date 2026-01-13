আচরণবিধি লঙ্ঘন: রাজশাহী-১ আসনের বিএনপির প্রার্থীকে আদালতে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। একই সঙ্গে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যাখ্যা আগামীকাল বুধবার তাঁকে সশরীরে আদালতে তলব করা হয়েছে।
আসনটির নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির হয়ে রাজশাহীর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মোছা. কামরুন নাহার গত রোববার শরীফ উদ্দীনকে শোকজ নোটিশ দেন। গোদাগাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে ওই নোটিশের অনুলিপি গতকাল সোমবার থানায় আসে।
নোটিশে মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীনকে বলা হয়েছে, ‘নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি অবগত হয়েছে যে আপনি তানোরের মুণ্ডুমালা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে সকল অটোরিকশা ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালককে একটি করে চাদর, মাফলার ও ধানের শীষের পতাকা বিতরণ করেছেন; যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা-২০২৫-এর ৪ নম্বর বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।’
নোটিশে আরও বলা হয়, ‘এমন কাজ নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম হওয়ায় অনুসন্ধান করে এর প্রতিবেদন সুপারিশসহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কেন পাঠানো হবে না, সে বিষয়ে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালত রাজশাহীর কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
নোটিশের অনুলিপি রাজশাহীর রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতারের কাছেও পাঠানো হয়েছে।’
