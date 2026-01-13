Ajker Patrika

বউভাতে যাওয়ার পথে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কনের নানি নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের বাদামতলা এলাকায় আজ মঙ্গলবার দুপুর বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাকবলিত মাইক্রোবাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের বাদামতলা এলাকায় আজ মঙ্গলবার দুপুর বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাকবলিত মাইক্রোবাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বউভাতের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে একটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক নারী নিহত হয়েছেন। তিনি কনের নানি। এ ঘটনায় তিনজন আহত হয়। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার জোরারগঞ্জ থানার বাদামতলা এলাকায় বারইয়ারহাট-রামগড় সড়কের এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নারীর নাম ফাতেমা বেগম (৫৫)। তিনি ইছাখালী ইউনিয়নের বহদ্দার গ্রামের নুরুল মোস্তফার স্ত্রী। আহত ব্যক্তিরা হলেন ফাতেমার বোন সালেহা বেগম, তাঁদের আত্মীয় ফারিয়া ও তাহমিনা।

জানা গেছে, দুপুরে উপজেলার শান্তিরহাট এলাকা থেকে একটি মাইক্রোবাসে করে হিঙ্গুলী ইউনিয়নের ইসলামপুর এলাকায় ছেলের বাড়িতে বউভাত (ওয়ালিমা) অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল কনের পক্ষের স্বজনেরা। মাইক্রোবাসটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। একপর্যায়ে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সড়কের পাশে নামিয়ে দেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চালক দরজা খুলে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে যান। তখন গাড়িটিতে প্রায় ১৪ জন যাত্রী ছিল। এতে ঘটনাস্থলেই ফাতেমা বেগমের মৃত্যু হয়।

আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার সময় নিয়ন্ত্রণহীন মাইক্রোবাসটি রাস্তার পাশে থাকা ইদ্রিস মিয়া ও মোমিন মিয়ার বসতঘরে ধাক্কা দিলে ঘর দুটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী শাহজাহান বলেন, ‘আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দুটি মাইক্রোবাস একসঙ্গে আসছিল। হঠাৎ কালো রঙের মাইক্রোবাসটি সড়কের পাশে নেমে যায়। অতিরিক্ত গতির কারণে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।’

বিএম হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক বিকাশ জানান, বেলা ৩টার দিকে একজনকে মৃত এবং তিনজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। মৃত নারীকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। আহতরা চিকিৎসাধীন।

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী নাজমুল হক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত মাইক্রোবাসটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

