সাবেক এমপি মমতাজের বাড়ি ও জমি ক্রোকের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি), কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগমের বাড়ি ও জমি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আদেশ দেন দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের আবেদনের (দুদক) পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন বলে জানান সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন।
সাবেক সংসদ সদস্য কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগমের বাড়ি ও জমি ক্রোকের আবেদন করেন দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম।
আবেদনে বলা হয়, মমতাজ বেগম এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধান চলমান থাকা অবস্থায় স্থাবর সম্পদ জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন।
জব্দের তালিকায় রয়েছে মহাখালী ডিওএইচএসের পাঁচতলা বাড়ি, মানিকগঞ্জের সিংগাইরের দোতলা দুটি বাড়ি, মানিকগঞ্জ সদরের চারতলা একটি বাড়ি, পূর্বাচলের ৯ কাঠা জমি, মানিকগঞ্জের ৫ শতাংশ ও সিংগাইরের ৪১৯ দশমিক ৫১ শতাংশ জমি। মানিকগঞ্জে পৈতৃক সূত্রে পাওয়া দোতলা একটি বাড়ি বাদে এসব সম্পত্তির মূল্য দেখানো হয়েছে ১১ কোটি ৮১ লাখ ৭৩ হাজার ৫৮৪ টাকা।
গত বছরের ১৩ মে রাতে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে মমতাজকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরে, তাঁকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ডে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন।
