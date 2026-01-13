Ajker Patrika

ফরিদপুরে দুই পক্ষের মধ্যে চার ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ, আহত ২৫

ফরিদপুর প্রতিনিধি
মাথায় হেলমেট পরে ও হাতে ঢাল নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় আধিপত্য বিস্তার ও জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত উপজেলার তুজারপুর ইউনিয়নের সরইবাড়ি গ্রামে তালুকদার ও খান পক্ষের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। চার ঘণ্টা ধরে চলা এই সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, সরইবাড়ি গ্রামের হাবিবুর রহমান তালুকদার ও কবির খানের দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। গত রোববার জমি নিয়ে কবির খানের সমর্থক শহীদ খানকে গ্রামের রাস্তায় পেয়ে মারধর করে তালুকদারের লোকজন। এ নিয়ে গত দুই দিনে দুই দফায় কবির খানের পক্ষের লোকজন ও তাদের বাড়িঘরে হামলা চালায় তালুকদার পক্ষ। এর জেরে আজ সকালে দুই পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র, ঢাল-সরকি নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষকারীরা মাথায় হেলমেট পরে একে অন্যের দিকে ইটপাটকেল ছুড়ে মারে। খবর পেয়ে পুলিশ এলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় সংঘর্ষ থামানো হয়। এলাকায় এখন থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সেখানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

এই ঘটনায় এক পক্ষের নেতৃত্বদানকারী কবির খান বলেন, রোববার তাঁর পক্ষের লোকজনকে মারধর এবং তাঁদের বসতঘরে হামলা, লুটপাট চালায় তালুকদারের লোকজন। এর জেরে আজ এই সংঘর্ষ হয়েছে।

জানতে চাইলে হাবিবুর রহমান তালুকদারের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। কবির খানের অভিযোগ অস্বীকার করে তালুকদার পক্ষের শওকত হাওলাদার বলেন, পুরোনো বিরোধ নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আজও সেই জেরে সংঘর্ষ হয়। এতে তাঁদের পক্ষের প্রায় ১২ জন আহত হয়েছেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম জানান, আহত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। সকাল ১০টার পর থেকে সেখানকার পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

