বন্ধ হচ্ছে না রাবি, আবাসিক হল ও ভবনসমূহে ঝুঁকি নিরূপণে সিদ্ধান্ত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) সাম্প্রতিক ভূকম্পনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় আবাসিক হল ও বিভিন্ন ভবনের নিরাপত্তা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা যথারীতি চলমান থাকবে। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, রাকসু এবং হল ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব।

সভায় ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে একাডেমিক ভবন ও আবাসিক হলসমূহে কারিগরি কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। প্রস্তাবিতভাবে স্বল্প সময়ের জন্য হল খালি করে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় আসে।

তবে রাকসু ও হল ছাত্র সংসদের নেতারা জানান, শিক্ষার্থীরা সেশনজটের আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ চান না। তাঁরা ক্লাস ও পরীক্ষা নিরবচ্ছিন্ন রাখার দাবি জানিয়ে বলেন, হল খোলা রেখে ঝুঁকি নিরূপণের প্রক্রিয়ায় তাঁরা প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আবাসিক হল ও একাডেমিক ভবনগুলোতে পর্যায়ক্রমে কারিগরি কমিটি সরেজমিন পরিদর্শন করে ঝুঁকি নিরূপণ করবে। প্রয়োজনে অন্য ভবনেও একই প্রক্রিয়া চালানো হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান, দায়িত্বপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও প্রক্টর অধ্যাপক মো. মাহবুবর রহমান, ছাত্র উপদেষ্টা ড. মো. আমিরুল ইসলাম, জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক মো. আখতার হোসেন মজুমদারসহ হল প্রাধ্যক্ষ, রাকসু ও হল সংসদের নেতৃবৃন্দ।

রাবিরাজশাহী বিভাগজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
