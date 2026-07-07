রাজশাহীতে কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি নেই, আমন রোপণে দুশ্চিন্তায় কৃষক

আষাঢ়ের শেষেও তেমন বৃষ্টি নেই উত্তরের জেলা রাজশাহীতে। ফলে আমন ধানের চারা রোপণ করতে পারছেন না কৃষক। সেচের পানিতে কোন রকম বীজতলা তৈরি করলেও, এভাবে চারা রোপণ থেকে শুরু করে পুরো ফসল ফলানো সম্ভব না। কেননা, এতে খরচ পড়ে যায় অনেক। তাই বৃষ্টির ওপরই সব সময় ভরসা করে এসেছেন এদেশের কৃষক।
তবে চলতি বছর কম বৃষ্টির কারণে আমন ধান রোপণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকেরা।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে রাজশাহী জেলায় প্রায় ৮৩ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এ জমি থেকে ৩ লাখ ১৭ হাজার ৪৯০ মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গত অর্থবছরে চাষ হয়েছিল ৮৩ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমিতে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দাবি, সঠিক সময়ে রোপণ কাজ সম্পন্ন করা গেলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় প্রভাব পড়বে না।
কৃষকেরা বলছেন, বীজতলা ও ধান রোপণের জন্য তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় আছেন। বৃষ্টি না হলে সেচনির্ভর চাষে খরচ দ্বিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। আর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে লাভের হারও কমে যায় স্বাভাবিকভাবে।
রাজশাহী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের তথ্যমতে, গেল মাসে মাত্র ৬ দিনে ৫২ দশমিক ৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। গত দুই-তিন দিন সামান্য বৃষ্টি হলেও তা দিয়ে ধান রোপণ সম্ভব নয়। এর মধ্যে সেচের পানিতে তৈরি বীজতলা টিকিয়ে রাখতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় কৃষকদের খরচ আরও বাড়ছে।
দুর্গাপুর পৌর এলাকার দেবীপুর গ্রামের হেলাল উদ্দিন বলেন, `খরার পর একটু ছিটাফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ভারী বৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে ধান রোপণও হয়নি।'
পুঠিয়া উপজেলার নিমপাড়া গ্রামের শরীফ ওয়াজেদ বলেন, `বর্ষার এক মাস শেষ হতে চললেও বৃষ্টি নেই। জমি ফেটে চৌচির। কবে নাগাদ বৃষ্টি হবে, তখন ধান রোপণ করতে হবে। এতে ফলন কম হওয়ার শঙ্কা আছে।'
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে, সাধারণত জুনের শেষ থেকে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আমনের বীজতলা প্রস্তুত হয়। তবে এবার বৃষ্টি কম হওয়ায় সেচের পানিতে বীজতলা তৈরি করতে হয়েছে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেও পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হলে অতিরিক্ত খরচে ধান লাগানোর আয়োজন করতে হতে পারে বলে জানিয়েছেন কৃষকেরা।
দুর্গাপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাহারা পারভীন লাবণি বলেন, `এবার বৃষ্টি কম। তবে লক্ষ্যমাত্রা ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা নেই। কারণ সেচ দিয়ে কৃষকেরা বীজতলা তৈরি করছেন। এখন বৃষ্টি হলে কৃষকেরা আমন রোপণ শুরু করবেন। যে অঞ্চলে বৃষ্টি কম হবে, তারা সেচ দিয়ে ধান রোপণ করবেন। এতে কৃষকের খরচ কিছুটা বাড়বে।'
রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. নাসিরউদ্দিন বলেন, `বৃষ্টি কম হলেও নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষকেরা বীজতলা তৈরি করছেন। বৃষ্টি হলেই ধান রোপণের ধুম পড়বে। এ ছাড়া কোনো সমস্যা হলে সেচ যন্ত্রের সহায়তা নেওয়া হবে।'
ফেনীর পরশুরাম উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নের দক্ষিণ কাউতলী গ্রামের কর্দমাক্ত প্রধান সড়কে ধানের চারা রোপণ করে দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকালে আয়োজিত এ প্রতিবাদে সড়কের বেহাল অবস্থায় শিক্ষার্থী, রোগী ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরা হয়।৩ মিনিট আগে
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