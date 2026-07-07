Ajker Patrika
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ফেনী

কাদায় ডোবা সড়কে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ

ফেনী প্রতিনিধি
কাদায় ডোবা সড়কে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ
দীর্ঘদিন ধরে সড়ক সংস্কার না করায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সড়কে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘদিন ধরে চলাচলের অনুপযোগী ফেনীর পরশুরাম উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নের দক্ষিণ কাউতলী গ্রামের প্রধান সড়কটি। সামান্য বৃষ্টিতেই পুরো রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। হাঁটা চলাই দায় তখন। অথচ প্রশাসন নির্বিকার। এমন অবস্থায় রাস্তায় ধানের চারা রোপণ করে দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ মঙ্গলবার সকালে কর্দমাক্ত সড়কে এ ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, রাস্তাটির এখন এমন অবস্থা যে, রিকশা, সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ জরুরি সেবার যানবাহনও এ সড়কে চলাচল করতে চায় না। বহুবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কার্যকর উদ্যোগ না পাওয়ায় ক্ষোভ থেকে সড়কের মাঝখানে ধানের চারা রোপণ করে এ প্রতিবাদ তাদের।

স্থানীয় বাসিন্দা মহসিন মজুমদার বলেন, `সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বর্ষা শুরু হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্কুল-কলেজে যাওয়া এবং রোগীদের হাসপাতালে নেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে।'

আরেক বাসিন্দা মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, `এ দুর্ভোগ বহু বছরের। জনপ্রতিনিধিরা ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে আর খোঁজ নেন না। রাস্তার বর্তমান অবস্থা এমন যে, এটি দেখে চাষের জমি মনে হয়। তাই বাধ্য হয়ে কাদামাখা সড়কে ধানের চারা রোপণ করেছি, যাতে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।'

স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী নুরুল ইসলাম বলেন, `একটু বৃষ্টি হলেই জুতা হাতে নিয়ে হাঁটতে হয়। কাদায় জামাকাপড় নষ্ট হয়, অনেক সময় পিছলে পড়ে আহতও হতে হয়। দ্রুত সড়কটি সংস্কার করা প্রয়োজন।'

মির্জানগর ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন বলেন, `সড়কটির অবস্থা সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন হলে টেকসইভাবে সংস্কারকাজ শুরু হবে।'

পরশুরাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অতনু বড়ুয়া বলেন, `আমি সম্প্রতি এখানে যোগদান করেছি। বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থলে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিষয়:

ফেনীপরশুরামচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরদুর্ভোগ
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