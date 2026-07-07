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চট্টগ্রাম

ছবিতে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা ও দুর্ভোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবিতে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা ও দুর্ভোগ
জলাবদ্ধতার কারণে গন্তব্যে যেতে দুর্ভোগে পড়েন চলাচলকারীরা। নগরীর কাতালগঞ্জ আবাসিক এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এসব এলাকায় গোড়ালি থেকে হাঁটুসমান পানি জমেছে। জলাবদ্ধতার কারণে রাস্তাঘাটে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েন শিক্ষার্থী, কর্মজীবী ও রোগীরা। ছবিতে আজ মঙ্গলবার নগরীর বিভিন্ন এলাকার চিত্র:

মুষলধারে বৃষ্টিতে হাঁটু পানিতে ডুবে যায় চট্টগ্রাম নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। আজ মঙ্গলবার সকালে নগরের জুবিলী রোডের তিন পুলের মাথা এলাকায়। ছবি: হেলাল সিকদার।
মুষলধারে বৃষ্টিতে হাঁটু পানিতে ডুবে যায় চট্টগ্রাম নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। আজ মঙ্গলবার সকালে নগরের জুবিলী রোডের তিন পুলের মাথা এলাকায়। ছবি: হেলাল সিকদার।

বৃষ্টির পানিতে সড়ক তলিয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকেই হাতে জুতা নিয়ে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়। আজ সকালে চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন শুলকবহর এলাকায়। ছবি: হেলাল সিকদার।
বৃষ্টির পানিতে সড়ক তলিয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকেই হাতে জুতা নিয়ে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়। আজ সকালে চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন শুলকবহর এলাকায়। ছবি: হেলাল সিকদার।

বৃষ্টির পানিতে রেললাইন তলিয়ে যাওয়ায় বেলা পৌনে ১টা থেকে চট্টগ্রাম নগরীর জান আলী চৌধুরী হাট স্টেশনে আটকা পড়ে পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বৃষ্টির পানিতে রেললাইন তলিয়ে যাওয়ায় বেলা পৌনে ১টা থেকে চট্টগ্রাম নগরীর জান আলী চৌধুরী হাট স্টেশনে আটকা পড়ে পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পানি মাড়িয়ে চলাচল করছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পানি মাড়িয়ে চলাচল করছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরীর টাইগারপাস সড়কে গাছ উপড়ে পড়ে। এতে কিছু সময়ের সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরীর টাইগারপাস সড়কে গাছ উপড়ে পড়ে। এতে কিছু সময়ের সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জলাবদ্ধ সড়কে চলছে যানবাহন। নগরীর কাতালগঞ্জ আবাসিক এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
জলাবদ্ধ সড়কে চলছে যানবাহন। নগরীর কাতালগঞ্জ আবাসিক এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাজলাবদ্ধতাবৃষ্টিপাতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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