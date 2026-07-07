Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে পদ্মার ভাঙন রোধে টেকসই বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে পদ্মার ভাঙন রোধে টেকসই বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার শিলই ইউনিয়নে পদ্মা নদীর অব্যাহত ভাঙন রোধে টেকসই বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে সদর উপজেলার পূর্বরাখি গ্রামসংলগ্ন পদ্মা নদীর তীরে ‘গ্রামবাসী’র ব্যানারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, পদ্মা নদীর অব্যাহত ভাঙনে শিলই ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ জনপদ চরম হুমকির মুখে পড়েছে। বসতভিটা, কৃষিজমি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ভাঙন চললেও কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রতিবছর নতুন নতুন এলাকা নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। এতে হাজারো পরিবার বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে।

কর্মসূচি থেকে বলা হয়, দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পুরো জনপদ, ফসলি জমি এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়বে। তাই অবিলম্বে নদীভাঙন রোধে টেকসই বাঁধ নির্মাণ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জিওব্যাগ ও কংক্রিট ব্লক নিক্ষেপ এবং দীর্ঘমেয়াদি নদীশাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি জানান বক্তারা।

কর্মসূচির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব ও শিলই ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী মো. মাহবুব হাসান সোহাগ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহাদাত হোসেন বেপারী, পিয়ার হোসেন বেপারী, মহি মল্লিক, মুফতী আবু সাইদ, ইকবাল খানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং শতাধিক নারী-পুরুষ।

বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধনবাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জনদীভাঙনপদ্মা নদীঢাকা বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
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