রেললাইন ভেঙে যাওয়ায় রাজশাহীতে আড়াই ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে নন্দনগাছীর বালুদিয়াড় মাদ্রাসা মোড় এলাকায় রেললাইনের পাত ভেঙে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে নন্দনগাছীর বালুদিয়াড় মাদ্রাসা মোড় এলাকায় রেললাইনের পাত ভেঙে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর নন্দনগাছীতে রেললাইন (রেলের পাত) ভেঙে যাওয়ায় সারা দেশের সঙ্গে রাজশাহীর ট্রেন চলাচল আড়াই ঘণ্টা বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে নন্দনগাছীর বালুদিয়াড় মাদ্রাসা মোড় এলাকায় রেললাইনের পাত ভেঙে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে রাত সোয়া ১২টার দিকে মেরামত শেষে ট্রেন চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয়রা জানান, রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজশাহী থেকে পঞ্চগড়গামী বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস ট্রেনটি নন্দনগাছী অতিক্রম করে। এরপর স্থানীয়রা রেললাইনের ভাঙা অংশ দেখতে পান। তাঁরা দ্রুত রেল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে রেলওয়ের কর্মীরা সেখানে গিয়ে মেরামত শুরু করেন।

রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম বলেন, ‘রেললাইনের একটি অংশ ভেঙে যাওয়ার খবর পেয়ে দ্রুত লাইন মেরামতের কাজ শুরু করি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর সেটি শেষে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়।’

তিনি জানান, রেললাইন ভাঙা থাকায় ওই সময় রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেস, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেসসহ কয়েকটি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। লাইন মেরামতের পর ধীরে ধীরে এসব ট্রেন গন্তব্যে ছেড়ে যায়।

রাজশাহী জেলামাদ্রাসারেললাইনরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
