বিজয়ী ও বিজিতরা মিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করব: রাকসু নবনির্বাচিত ভিপি

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেছেন, ‘আমরা বিজয়ী ও বিজিতদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করে যাব।’ আজ শুক্রবার সকালে রাকসুর ফলাফল ঘোষণার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের সামনে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
নবনির্বাচিত ভিপি বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ বছর ধরে রাকসু বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করেছি। আজ সেই রাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এখানে বিজয়ী প্রার্থীর তুলনায় বিজিতের সংখ্যা বেশি। আমি বিজিত ভাইবোনদের আহ্বান করব, সবাই মিলে, সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করে যাব।’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেছেন, ‘আমরা বিজয়ী ও বিজিতদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করে যাব।’ আজ শুক্রবার সকালে রাকসুর ফলাফল ঘোষণার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের সামনে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
নবনির্বাচিত ভিপি বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ বছর ধরে রাকসু বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করেছি। আজ সেই রাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এখানে বিজয়ী প্রার্থীর তুলনায় বিজিতের সংখ্যা বেশি। আমি বিজিত ভাইবোনদের আহ্বান করব, সবাই মিলে, সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করে যাব।’
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের নলবোনার বিলে দেখা মিলেছে শাপলা ফুলের। আর এসব ফুল তুলতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছুটে আসছে শিশু-কিশোর ও মাঠে কাজ করতে আসা কৃষকেরা। সাপের ভয় থাকলেও পানিতে নেমে ফুল তুলছে তারা।৪ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে শহীদ শামসুজ্জোহা হলেও জয় পেয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, একই প্যানেলের এজিএস প্রার্থী সালমান সাব্বির এবং আধিপাত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের জিএস প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার।১০ মিনিট আগে
ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ অংশে তিন কিলোমিটার এলাকায় সকাল থেকে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন চালক ও যাত্রীরা। আজ শুক্রবার ভোর থেকে রায়গঞ্জ উপজেলার ভূঁইয়াগাতী আন্ডারপাস থেকে কালিকাপুর পর্যন্ত যানজট লাগে।৪২ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট ২৩ পদের মধ্যে ২০টিতে জয়ী হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে