Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসির সদস্যপদে নিয়োগ

রাবি সংবাদদাতা
রাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
রাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেনকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সদস্যপদে নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু সালেহ মো. মাহফুজুল আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

এদিকে সাংবিধানিক পদে নিয়োগের পর তিনি রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে থাকতে পারবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

এ বিষয়ে অধ্যাপক আমজাদ হোসেন বলেন, ‘আমি গণমাধ্যমের খবর থেকে নিয়োগের কথা জেনেছি। অবশ্য এক দিন আগে সরকারের পক্ষ থেকে ফোন পেয়েছিলাম। এখন করণীয় কী হবে, তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করব।’

এদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বাচন ঘিরে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাঁরা বলছেন, গতকাল মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরুর কথা থাকলেও অনিবার্য কারণে তা স্থগিত করা হয়েছিল। এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পিএসসিতে নিয়োগ ঘোষণার পর ১৫ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত রাকসু নির্বাচন আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. ইফতেখারুল আলম মাসউদ বলেন, তিনি পিএসসির সদস্যপদে যোগদানের আগপর্যন্ত রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকতে পারবেন। এখন তিনি কবে শপথ নেন, যোগদান করেন, সেটা জানার বিষয়। এ নিয়ে প্রশাসন দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেবে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলানিয়োগসরকাররাজশাহী বিভাগরাজশাহীপিএসসিজেলার খবরজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

‘কথিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের’ বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতার বিষয়ে ভারত অবহিত নয়: মুখপাত্র

কলকাতার নিউটাউনে বসে আয়েশ করছেন আওয়ামী লীগ নেতারা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

ভাড়া নিয়ে সারা রাত ঘোরার পর প্রাইভেট কার ছিনতাইকালে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত ৩

ভাড়া নিয়ে সারা রাত ঘোরার পর প্রাইভেট কার ছিনতাইকালে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত ৩

রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসির সদস্যপদে নিয়োগ

রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসির সদস্যপদে নিয়োগ

অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় কুমিল্লার বিএনপি নেতা সেলিম ভূঁইয়া খালাস

অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় কুমিল্লার বিএনপি নেতা সেলিম ভূঁইয়া খালাস

‘পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে জখম

‘পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে জখম