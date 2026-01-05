আইনজীবী হত্যার মূল আসামি গ্রেপ্তার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর বসুন্ধরায় আইনজীবী নাঈম কিবরিয়াকে (৩৫) হত্যার অভিযোগে মূল আসামি যোবায়ের হোসেন পাপ্পুকে (২৯) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। বারিধারা এলাকা থেকে র্যাব-১ গতকাল বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে রাতে জানিয়েছেন ব্যাটালিয়নটির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া অফিসার) মো. রাকিব হাসান।
গ্রেপ্তার হওয়া আসামি যোবায়ের হোসেন ফরিদপুরের কোতোয়ালি উপজেলার আনন্দনগর গ্রামের বদরুল ইসলাম স্বপনের ছেলে। তিনি ভাটারা থানার সাঈদ নগর ১০০ ফুট এলাকায় থাকেন।
গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে বসুন্ধরার আই ব্লকে কয়েকজন মোটরসাইকেল আরোহী আইনজীবী নাঈম কিবরিয়াকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন। হাসপাতালে নিলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিব হাসান বলেন, হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন যোবায়ের।
রাজধানীর বসুন্ধরায় আইনজীবী নাঈম কিবরিয়াকে (৩৫) হত্যার অভিযোগে মূল আসামি যোবায়ের হোসেন পাপ্পুকে (২৯) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। বারিধারা এলাকা থেকে র্যাব-১ গতকাল বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে রাতে জানিয়েছেন ব্যাটালিয়নটির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া অফিসার) মো. রাকিব হাসান।
গ্রেপ্তার হওয়া আসামি যোবায়ের হোসেন ফরিদপুরের কোতোয়ালি উপজেলার আনন্দনগর গ্রামের বদরুল ইসলাম স্বপনের ছেলে। তিনি ভাটারা থানার সাঈদ নগর ১০০ ফুট এলাকায় থাকেন।
গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে বসুন্ধরার আই ব্লকে কয়েকজন মোটরসাইকেল আরোহী আইনজীবী নাঈম কিবরিয়াকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন। হাসপাতালে নিলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিব হাসান বলেন, হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন যোবায়ের।
পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এক বাংলাদেশি যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার দক্ষিণ ইউনিয়নের হীরাপুর সীমান্ত এলাকায় দুই পক্ষের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়।১১ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় বিচারকের কামরায় ঢুকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশের এক উপপরিদর্শককে (এসআই) আটকের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগীয় মামলার শর্তে মুচলেকার পর তাঁকে থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।১৬ মিনিট আগে
বান্দরবানে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী রামু উপজেলার একটি দুর্গম পাহাড়ে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র তৈরির বিপুল সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।৩৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগে বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত।১ ঘণ্টা আগে