Ajker Patrika

ইয়াবা-কাণ্ডে চট্টগ্রামে ৮ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে পুলিশ সদস্যের কাছ থেকে ইয়াবা উদ্ধারের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া ও মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে আট পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ সোমবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজের নির্দেশে তাঁদের বরখাস্ত করা হয়।

মাদকদ্রব্য আত্মসাৎ, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া এবং আদেশ অমান্য করার অভিযোগে পুলিশ রেগুলেশনস অব বেঙ্গল (পিআরবি) বিধি-৮৮০ অনুযায়ী এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বরখাস্তকালীন সময়ে বরখাস্ত পুলিশ সদস্যদের দামপাড়া পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করে নিয়মিত হাজিরা ও রোলকল দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বরখাস্ত হওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন নগরীর বাকলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আল-আমিন সরকার, এসআই মোহাম্মদ আমির হোসেন (কোতোয়ালি থানায় কর্মরত), সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সাইফুল আলম, মো. জিয়াউর রহমান, মো. সাদ্দাম হোসেন, এনামুল হক, কনস্টেবল মো. রাশেদুল হাসান ভূঞা ও উম্মে হাবিবা।

সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ ডিসেম্বর রাতে নগরীর নতুন ব্রিজ এলাকার একটি তল্লাশিচৌকিতে কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী দেশ ট্রাভেলসের একটি বাসে তল্লাশি চালায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ সময় কক্সবাজারের পুলিশের কনস্টেবল মো. ইমতিয়াজ হোসেনের সঙ্গে থাকা একটি ট্রলি ব্যাগ থেকে ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়।

অভিযোগ রয়েছে, উদ্ধার করা ইয়াবা যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যরা আত্মসাৎ করেন। পরে রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টায় কনস্টেবল ইমতিয়াজ হোসেনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘটনাটি জানাজানি হলে গত ২৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আলাউদ্দিন মাহমুদ স্বপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা করেন। একই সঙ্গে নগর পুলিশকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

পুলিশের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গতকাল রোববার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ আট পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করেন।

তদন্তে জানা যায়, কনস্টেবল ইমতিয়াজ হোসেন কক্সবাজারের কলাতলী এলাকার কয়েকজনের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ইয়াবার চালান বহন করতে রাজি হন। কোনো ধরনের ছুটি না নিয়ে তিনি ইয়াবাভর্তি লাগেজসহ ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন। নতুন ব্রিজ এলাকায় তল্লাশির সময় তাঁর কাছ থেকে ইয়াবাগুলো উদ্ধার করা হলেও তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পরে বিষয়টি জানাজানি হলে নগর পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্তে ইয়াবাসহ ওই পুলিশ সদস্যকে ছেড়ে দেওয়ার তথ্য উঠে আসে।

এ বিষয়ে নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (গণমাধ্যম) আমিনুর রশিদ বলেন, আটজন পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হচ্ছে। মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত অবস্থায় থাকবেন।

বিষয়:

সিএমপিইয়াবাপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগবরখাস্তজেলার খবর
এলাকার খবর
