রাকসুতে সাবেক দুই সমন্বয়কের নতুন প্যানেল ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে আরও দুই সাবেক সমন্বয়ক ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ নামে নতুন একটি প্যানেল ঘোষণা করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু একাডেমিক ভবনের সামনে সাবেক সমন্বয়ক মাহায়ের ইসলাম এই প্যানেল ঘোষণা করেন।
প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তাসিন খান, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রাজন আল আহমেদ এবং সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে আরবি বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মাহায়ের ইসলাম মনোনয়ন পেয়েছেন। তাঁদের নেতৃত্বেই লড়বে প্যানেল।
তাসিন ও মাহায়ের জুলাই আন্দোলনে রাবির সমন্বয়ক ছিলেন। রাজন সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে প্যানেলে রয়েছেন। রাকসু প্রতিষ্ঠার পর প্রথম নারী প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন তাসিন খান।
এ ছাড়া প্যানেলে ক্রীড়া সম্পাদক পদে শীত কুমার ওরাং, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অমিত তঞ্চঙ্গ্যা, সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. লাদেন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক সামসাদ জাহান, সহকারী মহিলাবিষয়ক সম্পাদক নাদিয়া হক মিথি, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সরোয়ার জাহান নাহিদ, সহকারী মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক মুনান হাওলাদার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে তোফায়েল আহমেদ তোফাকে সমর্থন জানানো হয়েছে, সহকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক গোপাল রায়, সহকারী বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক রাফি সিরাজী অন্তর, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা, সহকারী পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে এস এম রিজন লড়বেন।
কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন ফেরদাউস শরীফ, ইমরান হোসেন, হাফিজুর ইসলাম ও আব্দুল্লাহ আল মুয়াজ।
এর আগে গত ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, ১১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকার আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গ্রহণ শেষে সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
