রুয়েটে ক্লাস চলাকালে ঘাড়ে সিলিং ফ্যান পড়ে শিক্ষার্থী আহত

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) বিভাগের একটি শ্রেণিকক্ষে সিলিং ফ্যান পড়ে এক শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের (২৩ সিরিজ) ক্লাস চলাকালে ফ্যানের পাখা শিক্ষার্থীর ঘাড়ের ওপর পড়ে তিনি আহত হন। পরে শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। আহত ওই শিক্ষার্থীর নাম মুশরাকুল আলম ফারহাদ।
এ ঘটনার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। তাঁরা শ্রেণিকক্ষসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থাপনার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, প্রায় দুই মাস ছুটির পর ক্লাস শুরু হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে সরঞ্জামাদির কোনো ধরনের পর্যবেক্ষণ বা তদারকি করা হয়নি। ফ্যানের নাট-বল্টুতে মরিচা ধরার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
জানতে চাইলে ইসিই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা নিয়মিত ক্লাসরুমের সব সরঞ্জামাদি পর্যবেক্ষণ করি। ফ্যানগুলো কিছুদিন আগেই স্থাপন করা হয়েছে। সম্ভবত নাট-বল্টুর কোনো সমস্যার কারণে এমনটি ঘটেছে। ইতিমধ্যে আমরা সব কক্ষ আবার পরীক্ষা করার কাজ শুরু করেছি।’
