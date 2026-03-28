Ajker Patrika
রাজশাহী

রুয়েটে ক্লাস চলাকালে ঘাড়ে সিলিং ফ্যান পড়ে শিক্ষার্থী আহত

রাবি প্রতিনিধি  
রুয়েটে ক্লাস চলাকালে সিলিং ফ্যান পড়ে শিক্ষার্থী আহত। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) বিভাগের একটি শ্রেণিকক্ষে সিলিং ফ্যান পড়ে এক শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের (২৩ সিরিজ) ক্লাস চলাকালে ফ্যানের পাখা শিক্ষার্থীর ঘাড়ের ওপর পড়ে তিনি আহত হন। পরে শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। আহত ওই শিক্ষার্থীর নাম মুশরাকুল আলম ফারহাদ।

এ ঘটনার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। তাঁরা শ্রেণিকক্ষসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থাপনার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, প্রায় দুই মাস ছুটির পর ক্লাস শুরু হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে সরঞ্জামাদির কোনো ধরনের পর্যবেক্ষণ বা তদারকি করা হয়নি। ফ্যানের নাট-বল্টুতে মরিচা ধরার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জানতে চাইলে ইসিই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা নিয়মিত ক্লাসরুমের সব সরঞ্জামাদি পর্যবেক্ষণ করি। ফ্যানগুলো কিছুদিন আগেই স্থাপন করা হয়েছে। সম্ভবত নাট-বল্টুর কোনো সমস্যার কারণে এমনটি ঘটেছে। ইতিমধ্যে আমরা সব কক্ষ আবার পরীক্ষা করার কাজ শুরু করেছি।’

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনের সহধর্মিণী আর নেই

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্য থেকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী দাবি

সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪

নিজ বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে মিলল নারীর লাশ

শিগগির ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে: ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার

