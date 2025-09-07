Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

পাবনায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে টেঁটাবিদ্ধ হয়ে প্রাণ গেল যুবকের

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ১২
দুই পক্ষের সংঘর্ষে হতাহতদের স্বজনেরা আহাজারি করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
‎জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে পাবনায় আপন চাচাতো ভাইদের মধ্যে সংঘর্ষে টেঁটাবিদ্ধ হয়ে আবু বকর মন্ডল (৪০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আব্দুল আজিজ মন্ডল নামে আরও একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (০৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পাবনা সদর উপজেলার চরতারাপুর ইউনিয়নের তারাবাড়িয়ার চকপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

‎নিহত আবু বকর চকপাড়া গ্রামের লবু মন্ডলের ছেলে। তিনি ইটভাটার শ্রমিক ছিলেন। আহত আব্দুল আজিজ একই এলাকার কবির মন্ডল ওরফে কবু মন্ডলের ছেলে। তিনিও ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

‎‎চরতারাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুর রশিদ বলেন, নিহত আবু বকর মন্ডল ও আহত আজিজ মন্ডলের বসতভিটার জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এরই জেরে শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাদের দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে টেঁটা ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে সংঘর্ষ হয়। এ সময় আবু বকর টেঁটাবিদ্ধ হন। আর আব্দুল আজিজ মাথায় গুরুতর আঘাত পান।

আবু বকর ও আব্দুল আজিজকে উদ্ধার করে সুজানগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আবু বকরকে মৃত ঘোষণা করেন। আব্দুল আজিজের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় পাবনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এ ছাড়াও এ ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

‎পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম বলেন, আপন চাচাতো ভাইদের মধ্যে ট্যাটা নিয়ে সংঘর্ষ হয়। একজন নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠানো হয়েছে। মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ কাজ করছে। এখনো কেউ অভিযোগ দেয়নি।

বিষয়:

পাবনাসংঘর্ষনিহতহাসপাতালরাজশাহী বিভাগপাবনা সদরযুবক
