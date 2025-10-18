রাকসুতে জয়ীদের ‘জবাবদিহি’ নিশ্চিত করতে বিজিতদের সন্ধ্যা আড্ডা

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে জয়ীদের ‘জবাবদিহি নিশ্চিত ও সহযোগিতা’ করতে সন্ধ্যা আড্ডার আয়োজন করেছেন বিজিতেরা।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাবাশ বাংলা মাঠে এই কর্মসূচির আয়োজন করেন তাঁরা। আয়োজনে ছাত্রদল, বাম, অন্যান্য সংগঠন ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী ও শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি শেখ নুর উদ্দিন আবির বলেন, ‘আমরা এখানে আজ একত্রিত হয়েছি জয়ী প্রার্থীরা যেন নিজের খেয়ালখুশিমতো কাজ না করতে পারে। তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। তারা যেন ইশতেহারের বাইরে কাজ না করতে পারে, সেটি নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব।’
আবির আরও বলেন, ‘জয়ী প্রার্থীরা বলেছেন তাঁরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবেন। আমাদের দায়িত্ব তাঁদের সহযোগিতা করে শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলা।’
কেন্দ্রীয় সংসদে স্বতন্ত্র সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী শাহ পরাণ লিখন বলেন, ‘অনেকেই বলছেন হেরে গিয়ে আমরা কান্না করছি। আমরা রুম থেকে বের হচ্ছি না। তাদের দেখাতেই আমরা আজ একসাথে হয়েছি। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা একটি সুস্থ ও সুন্দর ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে চাই।’
জুলাই ৩৬ হলে স্বতন্ত্র সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী উম্মে হুমাইরা বলেন, ‘আমরা হেরে গিয়েছি তাতে কী হয়েছে? আমরা চাই সকলে মিলে ভালো কাজ করুক। সবার মাঝে একটা ইউনিটি বজায় থাকুক। আমরা কাল বা পরশু বিশ্ববিদ্যালয় পরিষ্কার করার মাধ্যমে আগামী রাকসুর প্রস্তুতি শুরু করব।’
