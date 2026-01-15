মানিকগঞ্জে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে শ্রমিক দলের সংবাদ সম্মেলন

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জ-৩ (সদর ও সাটুরিয়া) আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী আতাউর রহমান আতাকে মানসিক রোগী আখ্যায়িত করেছেন জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক লিটন।
আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আব্দুর রাজ্জাক লিটন বলেন, আতাউর রহমান আতা রাজনীতিতে পথভ্রষ্ট একজন ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রও প্রশ্নবিদ্ধ। তিনি যেসব ভিত্তিহীন ও উদ্ভট বক্তব্য দিচ্ছেন, তা সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের পরিপন্থী।
গতকাল বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে আতাউর রহমান আতা অভিযোগ করেন, জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক লিটন ও যুবদল নেতা সিহাব সুমন অজ্ঞাতনামা লোকজন নিয়ে তাঁর কর্মী-সমর্থকদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। এতে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন।
লিটন বলেন, ‘আতার ওই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি পরিকল্পিতভাবে আমাদের সম্মান ক্ষুণ্ন করতেই এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন।’
